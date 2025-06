Par Halima Umar Saleh

Ziya'atulhaqq Tahir, une blogueuse du nord du Nigeria, semblait avoir les bonnes réponses à la plupart des questions de la vie.

Sur son populaire compte Instagram, ses abonnés lui confiaient leurs problèmes, qu'il s'agisse de relations ou de travail, et lui demandaient des conseils pour y faire face.

Ziya'atulhaqq leur apportait son point de vue sur ces questions ou demandait des suggestions aux autres visiteurs de sa page. Son image de tante de l'agonie en ligne a pris de l'ampleur, et les cas de cyberintimidation se sont multipliés.

Un jour, elle s'est sentie dépassée et a supprimé son pseudonyme. Au départ, elle l'a supprimé pendant trois mois, puis pendant un an et deux mois.

"J'allais me marier et la cyberintimidation incessante n'affectait pas seulement moi, mais aussi ma famille", explique-t-elle à TRT Afrika. À un moment donné, le harcèlement a pris une telle ampleur que la santé mentale de Ziya'atulhaqq a été menacée.

Elle n'est pas la seule. Selon le portail de données Statista, l'adoption des technologies a considérablement augmenté en Afrique, avec 645 millions de personnes sur le continent ayant accès à l'internet en 2023.

Si cette révolution numérique a permis d'améliorer la communication, l'accès à l'information et les opportunités économiques, elle a également engendré des défis liés au bien-être numérique, notamment la sécurité en ligne, la culture numérique et les effets néfastes potentiels d'un temps d'écran excessif.

Ziya'atulhaqq a réussi à rebondir des années après sa première rencontre avec la cyberintimidation qui l'avait plongée dans la dépression, mais toutes les victimes de trolling ne se remettent pas sur les rails.

Au Nigeria, la cyberintimidation est l'un des aspects les plus inquiétants de l'ère numérique.

"Les intimidateurs ne connaissent pas de frontières. Ils s'en prennent à tout le monde, quelle que soit la personne qu'ils blessent. C'était trop pour moi lorsqu'ils ont impliqué tous ceux que j'aimais ; je n'en pouvais plus", se souvient Ziya'atulhaqq.

"Plus de 30 pages ont été créées pour me tourmenter pendant trois ans, me privant de toute joie et me faisant douter de mon existence. Cette expérience m'a conduit à la dépression, à des pensées suicidaires et à un trouble anxieux généralisé sévère, des conditions que je gère encore aujourd'hui."

Des conversations difficiles

Parmi les questions qui tiennent à cœur à Ziya'atulhaqq, il y a la nécessité de lancer une conversation sur la scène internationale au sujet de la réglementation des activités numériques, en particulier en Afrique.

Lors d'un récent sommet à Dammam, en Arabie saoudite, des représentants du programme de bien-être numérique Sync du King Abdulaziz Center for World Culture ont discuté de projets visant à remédier à l'impact négatif des progrès technologiques en Afrique.

"Sync sensibilisera les communautés africaines afin qu'elles puissent se préparer à l'impact négatif de l'utilisation excessive des plateformes numériques", explique Fahad AlBeyahi, responsable du programme de bien-être numérique du centre.

Le centre a pour objectif d'organiser un sommet sur le bien-être numérique en Afrique, où les parties prenantes, les décideurs politiques et les gouvernements du continent seront invités à discuter de l'impact des technologies numériques, principalement sur le bien-être et la sécurité.

Ziya'atulhaqq estime qu'il s'agit d'une idée qui arrive à point nommé.

"Ces sujets ne sont pas souvent abordés sur le continent, alors qu'ils mettent des millions de vies en danger. Il est urgent d'adopter des lois plus strictes contre les brimades, en particulier au Nigeria, où elles sont déjà devenues une pandémie", explique-t-elle à TRT Afrika.

Kristin Bride, qui figurait parmi les principaux orateurs du sommet Sync, redoute l'arrivée du 23 juin, qui marquera le quatrième anniversaire du suicide de son fils adolescent à la suite d'une grave cyberintimidation.

Kristin, qui milite pour l'éducation au harcèlement en ligne et au rôle que jouent les médias sociaux dans nos vies, a découvert que dans les jours précédant sa mort, son fils Carson avait reçu des centaines de messages de harcèlement sur une application en ligne qui permettait aux utilisateurs de communiquer de manière anonyme.

L'historique des recherches sur le téléphone de Carson a révélé que certaines de ses dernières heures en ligne ont été passées à chercher désespérément comment trouver l'auteur du harcèlement et ce qu'il fallait faire pour y mettre f

Des conséquences tragiques

« Cette situation est comparable à celle de nombreuses personnes en Afrique. Il est temps de se lever et de dire non à la cyberintimidation et à d'autres problèmes technologiques négatifs", déclare Ziya'atulhaqq.

Lors du sommet de Dammam qui vient de s'achever, M. AlBeyahi a cité les données de l'enquête menée par Sync auprès de 35 000 répondants, tous âgés de plus de 18 ans, dans 35 pays répartis sur les cinq continents, dont six pays d'Afrique.

Les résultats fournissent des informations uniques sur six thèmes pertinents : l'équilibre, l'IA, les médias sociaux, les jeux, le travail et les réglementations. L'un des points importants concerne la conception des plateformes de médias sociaux.

Environ 73 % des personnes interrogées affirment qu'elles sont conçues pour créer une dépendance, tandis que 52 % s'inquiètent pour leur santé mentale en raison de l'impact des médias sociaux.

Aisha Falke, une autre blogueuse nigériane, estime que les plateformes de médias sociaux sont conçues pour créer une dépendance.

"La dépendance technologique est endémique en Afrique, comme dans le reste du monde, bien que l'accessibilité dans cette partie du monde ne soit pas la même que dans les pays développés. Nous constatons que les personnes dépendantes de la technologie subissent des conséquences négatives dans divers aspects de leur vie, notamment leurs relations, leurs performances professionnelles ou scolaires et leur bien-être général", explique-t-elle.

Les données relatives aux jeux en ligne inquiètent Hassan Abubakar, dont le fils de 14 ans en devient tellement dépendant que "tous les efforts pour les réglementer deviennent vains".

Ayisha Piotti, intervenante au sommet Sync, conseille aux parents d'intervenir avant que la situation ne devienne incontrôlable.

En tant que parent, vous avez deux possibilités : soit vous laissez faire, soit vous dites : "Je devrais jouer un rôle dans ce domaine particulier pour façonner l'avenir de mes enfants".

