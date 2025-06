McLaughlin-Levrone, 24 ans, n'avait plus couru de 400 m haies en compétition depuis juillet 2023.

La hurdleuse a largement dominé la course vendredi et n'a pas semblé avoir trop souffert de son manque de repères.

McLaughlin-Levrone avait effectué son retour à la compétition le 20 avril à Walnut, mais sur 400 m plat, avant d'enchaîner avec un 100 m haies et un 200 m le 4 mai à Los Angeles, puis un autre 200 m le 18 mai, toujours à Los Angeles, qu'elle avait survolé.

Elle a annoncé après la course qu'elle avait prévu jusqu'aux épreuves de sélection américaines (21-30 juin à Eugene) pour les Jeux olympiques, où elle ambitionne de conserver son titre à Paris au mois d'août, de ne courir qu'aux Etats-Unis.

"J'adore courir et j'adore l'Europe, mais je pense qu'après une année comme celle que je viens de vivre, et la blessure dont j'ai souffert l'an dernier (une blessure à un genou qui l'avait contrainte à déclarer forfait pour les Mondiaux-2023, ndlr), je dois être prudente", a-t-elle déclaré après sa victoire.

"Les voyages sont éprouvants physiquement, et je vais me ménager jusqu'aux sélections US", a ajouté la revenante, pleinement satisfaite de sa performance à Atlanta.

Avec ce chrono de 52 sec 70/100, elle efface de plus d'une seconde la précédente meilleure performance de l'année, réalisée par la Jamaïcaine Rushell Clayton en 53 sec 72/100 le 11 mai à Kingston.

