Le Niger et le Togo ont signé, vendredi à Niamey, un protocole d'accord pour des échanges économiques, a rapporté la télévision publique nigérienne.

"Le ministre nigérien des Transports et de l'équipement, le Colonel-major Salissou Mahamane Salissou et son homologue togolais des transports terrestres, aériens et maritimes Affoh Atcha-Dedji ont signé, ce jour, un protocole d'accord pour le traitement des marchandises nigériennes au port de Lomé et leur transport à travers le corridor Lomé-Ouaga -Niamey", a rapporté le média.

Prenant la parole au cours de la cérémonie, le ministre nigérien des Transports a rappelé que malgré l'embargo de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO), au lendemain du coup d'État du 26 juillet 2023, le Togo avait continué à permettre l'acheminement des marchandises nigériennes à travers le port de Lomé.

Après la signature du protocole, la délégation togolaise a été reçue en audience par le président nigérien Abdourahamane Tiani.

Lire ausssi :

Tensions entre le Niger et le Bénin : un air de guerre par procuration

"Le chef de l'État nigérien a salué l'excellence des relations qui unissent le Niger et le Togo et a réaffirmé la détermination de son gouvernement à œuvrer de concert avec les autorités togolaises pour approfondir et diversifier leur partenariat stratégique", a rapporté le site d'information officiel de la présidence nigérienne.

La signature de ce protocole d'accord avec le Togo intervient alors que le Niger continue de maintenir sa frontière fermée avec le Bénin, dont le port de Cotonou est le plus proche de Niamey. Les autorités nigériennes expliquent le maintien de cette fermeture par la présence des bases militaires françaises dans le nord du Bénin. Les autorités béninoises nient la présence de ces bases.

➤Suivez-nous sur TRT Afrika Français via notre chaîne WhatsApp