Par Eraldo Souza dos Santos

De nombreux Américains ont été choqués lorsque la police a été appelée à faire une descente dans les campements de solidarité avec les Palestiniens dans les universités du pays. Au cours des derniers mois, des milliers d'étudiants ont été aspergés de gaz lacrymogène, malmenés et arrêtés sur ordre de leur propre administration scolaire.

Mais cette réaction, et celle de l'establishment politique, fait écho à de vieilles histoires et à des récits de loi et d'ordre, et n'est donc pas si surprenante pour ceux qui connaissent l'histoire des États-Unis.

Il y a six décennies, en juillet 1964, le sénateur de l'Arizona Barry Goldwater remportait l'investiture républicaine pour l'élection présidentielle. Il se présentait contre le président sortant, le démocrate Lyndon Johnson. La campagne de Goldwater s'articulait autour d'une idée clé : « La criminalité augmente plus vite que la population, tandis que ceux qui enfreignent la loi sont mieux considérés que ceux qui tentent de la faire respecter ».

Le 16 juillet 1964, alors que Goldwater acceptait l'investiture lors de la convention républicaine de San Francisco, un policier blanc qui n'était pas en service a abattu James Powell, un adolescent noir de 15 ans, à Harlem, ce qui a déclenché d'importants troubles civils pendant plusieurs jours dans l'État de New York.

Ce ne sera que le premier d'une longue série d'« étés longs et chauds » dans les années 1960. Alors que les démocrates et les républicains s'efforçaient de montrer quel parti représentait la loi et l'ordre dans un contexte de hausse de la criminalité aux États-Unis, des personnes participant à des campagnes de désobéissance civile et à des soulèvements dans les quartiers les plus pauvres des États-Unis se déversaient chaque été dans les rues américaines pour réclamer la justice sociale et politique.

Malgré la rhétorique de Goldwater sur la loi et l'ordre, Johnson remporte les élections haut la main. En 1965, il déclare ce qu'il appelle une « guerre contre le crime » sous la forme d'un vaste programme social, la « Great Society ».

Seule une « guerre contre la pauvreté », affirmait Johnson, permettrait de réduire les taux de criminalité du pays. Mais au fur et à mesure que les taux de criminalité augmentaient au cours des années suivantes, cet argument devenait de moins en moins convaincant pour beaucoup.

Johnson a fini par déployer la police dans les communautés défavorisées, contribuant ainsi à la prophétie auto-réalisatrice selon laquelle les personnes de couleur, et en particulier les Noirs, étaient les plus responsables de la criminalité croissante dans le pays.

Protestation sociale ou criminalité de rue ?

Les mouvements sociaux, et en particulier le mouvement des droits civiques, ont été accusés dans ce contexte d'être responsables de la création d'une atmosphère généralisée d'irrespect de l'autorité et de la loi parce qu'ils prônaient la désobéissance civile. Progressivement, les conservateurs parviendront à effacer aux yeux de l'opinion publique toute différence entre la contestation sociale, les émeutes et la délinquance de rue.

En 1968, année électorale, l'occupation de l'université de Columbia et de plusieurs autres campus américains contre la guerre du Viêt Nam et la persistance de la ségrégation raciale allait aider les conservateurs à soutenir cette rhétorique, contribuant ainsi à la victoire de Richard Nixon à l'élection présidentielle. Cinquante-six ans plus tard, lors d'une autre année électorale, nous pourrions assister à la mise en place d'un processus politique très similaire.

Les manifestations pro-palestiniennes sur les campus américains ont été, et seront probablement de plus en plus, utilisées par les candidats de droite lors des prochaines élections. La rhétorique des membres républicains du Congrès lors de leur visite à l'université de Columbia le mois dernier a jeté une fois de plus les bases de l'argument selon lequel le parti républicain est le parti de la loi et de l'ordre.

« C'est dangereux », a déclaré Mike Johnson, président républicain de la Chambre des représentants, à cette occasion. « Nous respectons la liberté d'expression, nous respectons la diversité des idées, mais il y a un moyen de le faire dans le respect de la loi et ce n'est pas ce qui se passe ici.

À l'heure où beaucoup voient dans la multiplication des campements de désinvestissement dans le pays un symbole de l'échec des administrations universitaires qui cherchent à réprimer les manifestations, il semble que de nombreux candidats conservateurs misent au contraire sur la multiplication des manifestations pour pouvoir les utiliser afin d'étayer leur discours sur la loi et l'ordre.

Un « libéralisme permissif »

Comme dans les années 1960, la stratégie consiste à dénoncer les dangers du « libéralisme permissif » pour la société américaine. Comme dans les années 1960, les démocrates cherchent à doubler la mise et à montrer qu'ils sont le véritable parti de la loi et de l'ordre. Il est remarquable que la rhétorique de Biden sur les campements reflète les remarques que Nixon a formulées à l'encontre des mouvements sociaux de la fin des années 1960.

En 1968, Nixon a cherché à caractériser la désobéissance civile, même si elle était non violente, comme une forme d'action qui mettait en danger le système politique américain. Il a déclaré : « Les slogans de la nouvelle violence déroutent beaucoup de gens. C'est ce qu'elle a l'intention de faire. Mais quand on enlève les slogans, il s'agit toujours de violence pure et simple, cruelle et maléfique comme toujours, destructrice de liberté, destructrice de progrès, destructrice de paix ».

M. Biden a employé la même rhétorique à l'encontre de la désobéissance civile, affirmant le 5 mai qu'« il y a le droit de protester, mais pas le droit de provoquer le chaos ». Même face à un mouvement majoritairement non violent, il a insisté sur le fait que les étudiants utilisaient des « méthodes violentes » et que « les protestations violentes ne sont pas protégées, mais les protestations pacifiques le sont ». Les protestations pacifiques le sont ».

Il reste à voir si les républicains obtiendront de bons résultats dans les sondages, mais si les discours anti-manifestation des démocrates et des républicains se ressemblent de plus en plus, le processus qui a conduit Nixon à la Maison Blanche en 1968 pourrait se répéter.

Les leçons de l'histoire

Si l'histoire nous enseigne quelque chose, lorsque les démocrates cherchent, comme Johnson, à montrer qu'ils sont plus sévères que les républicains en matière de criminalité et de désordre public, les électeurs semblent préférer l'option plus conservatrice que représentent ces derniers. Certes, Johnson l'a emporté en 1964, mais c'était avant le processus historique par lequel la sécurité publique est devenue la principale préoccupation intérieure des citoyens américains.

Entre-temps, nombreux sont ceux qui ont perdu l'espoir que des programmes tels que la Grande Société puissent représenter une solution à la pauvreté, et Biden ne propose pas actuellement un programme de protection sociale substantiel qui pourrait faire penser le contraire à ses électeurs.

En s'appuyant sur la rhétorique de la loi et de l'ordre, Biden ouvre peut-être la voie à une contribution non seulement à la réélection de Donald Trump, mais aussi à des victoires républicaines lors des élections gubernatoriales.

Lors des rassemblements de ce mois-ci, Donald Trump a cherché à faire passer un message fort en faveur de la loi et de l'ordre, dans lequel les étudiants pro-palestiniens occupent de plus en plus le devant de la scène. « À tous les présidents d'université, je dis de faire disparaître les campements immédiatement. Vainquez les radicaux et reprenez nos campus pour tous les étudiants normaux", a-t-il déclaré.

Les appels à l'ordre public mis à part, tout semble indiquer, alors que la cause pro-palestinienne prend de l'ampleur et que la dissidence est de plus en plus réprimée, que nous approchons de l'un de ces longs et chauds étés de protestations et de soulèvements qui ont caractérisé les années 1960 aux États-Unis.

La fin de l'année universitaire mettra peut-être un terme aux occupations des campus, mais les étudiants seront désormais libres d'occuper les rues des villes américaines comme ils l'ont fait par le passé.

