Des manifestants ont organisé un rassemblement pour dénoncer les attaques israéliennes incessantes sur Gaza, notamment la frappe aérienne récente sur la ville de Rafah.

Ils ont défilé dans certaines parties du musée de Brooklyn et ont accroché une immense banderole sur le toit, arborant les messages "Palestine libre" et "Stop au génocide".

Des équipes anti-émeutes de la police de New York sont intervenues sur place, entraînant de violentes altercations entre la police et les manifestants.

La police a arrêté des dizaines de manifestants, dont une femme violemment agressée et jetée au sol, comme en témoignent des vidéos sur les réseaux sociaux. Un autre manifestant, menotté, avait le visage ensanglanté.

Depuis le début de la guerre israélienne contre Gaza le 7 octobre 2023, plus de 118 000 Palestiniens ont été tués ou blessés, la majorité étant des femmes et des enfants, en plus d'environ 10 000 disparus. Cette situation se déroule dans un contexte de destructions massives et de famine, qui a déjà coûté la vie à plusieurs enfants et personnes âgées.

Israël poursuit son offensive en dépit d'une résolution de l'ONU exigeant la fin immédiate des hostilités et des décisions de la Cour internationale de Justice lui ordonnant de prendre des mesures pour prévenir un "génocide" et "améliorer la situation humanitaire" dans la bande de Gaza.

