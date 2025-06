Shiloh Nouvel Jolie-Pitt a déposé une requête auprès de la Cour supérieure du comté de Los Angeles le 27 mai pour changer son nom en Shiloh Nouvel Jolie, a rapporté le Los Angeles Times.

La troisième des six enfants du couple est née à Swakopmund, en Namibie, le 27 mai 2006. La fratrie comprend également Maddox, Pax, Zahara et les jumeaux Knox et Vivienne.

Shiloh, qui est doubleuse dans le film « Kung Fu Panda 3 », est la première de la fratrie à demander un changement de nom légal, mais certains des autres enfants ont abandonné l'usage public du nom de famille de leur père au cours des dernières années, a rapporté le Times.

Angelina Jolie a demandé le divorce de Pitt en septembre 2016, mais les détails du divorce n'ont pas encore été finalisés.

Les acteurs, qui se sont mariés en août 2014, ont intenté des procès l'un contre l'autre ces dernières années en raison de désaccords sur leurs entreprises et propriétés communes, y compris un domaine viticole en France, a rapporté le Times.

