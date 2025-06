Les forces de sécurité turques ont “ neutralisé” un total de 16 terroristes du PKK/YPG dans le nord de l'Irak et de la Syrie, a déclaré, ce dimanche, le ministère de la Défense nationale du pays.

Le ministère a ajouté que 14 terroristes du PKK ont été détectés dans les régions de Hakurk et Metina, au nord de l'Irak, et ont été neutralisés par les forces armées turques.

Les deux autres terroristes du PKK/YPG ont été neutralisés dans la zone de l’opération Bouclier de l'Euphrate, dans le nord de la Syrie, a-t-on ajouté sur X.

“Les opérations se poursuivront avec détermination pour éliminer le terrorisme à sa source”, a poursuivi le ministère.

Ankara a lancé avec succès trois opérations antiterroristes depuis 2016 à travers sa frontière dans le nord de la Syrie pour empêcher la formation d'un couloir terroriste PKK/YPG et permettre l'installation pacifique des résidents : Bouclier de l'Euphrate (2016), Rameau d'Olivier (2018), et Printemps de la Paix (2019).

Au cours de sa campagne terroriste de près de 40 ans contre la Turquie, le PKK – répertorié comme organisation terroriste par la Turquie, les États-Unis et l’UE – a été responsable de la mort de plus de 40 000 personnes, dont des femmes, des enfants et des nourrissons. Il est à souligner que le YPG est la branche syrienne du PKK.

