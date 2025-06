Le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, “qui entraîne la région et le monde entier vers le désastre”, doit être arrêté, a lancé le président turc.

"Ce barbare, voyou et sanguinaire nommé Netanyahu, qui entraîne notre région et le monde entier vers le désastre, doit être arrêté", a déclaré Erdogan, ce dimanche, lors d’un discours au camp de consultation et d’évaluation du parti AK à Ankara.

"En tant que dirigeants de la Turquie, nous nous opposons à l'oppression, au massacre et à l'injustice qui ont lieu depuis 76 ans à tous les niveaux. Nous sommes aux côtés du peuple palestinien par tous nos moyens", a-t-il ajouté.

Concernant la lutte contre le terrorisme, Erdogan a déclaré : “ La Turquie ne pourra pas trouver la paix ni se sentir en sécurité tant que les marais producteurs de terreur dans le nord de l'Irak et de la Syrie ne seront pas asséchés”.

Rappelons que plus de 36 400 Palestiniens ont été tués à Gaza lors de la guerre meurtrière menée par Israël sur l’enclave assiégée depuis le 7 octobre dernier. La majorité des personnes éliminées sont des femmes et des enfants. Plus de 82 600 autres ont été blessées, selon les autorités sanitaires locales.

De vastes étendues de Gaza sont en ruines au milieu du blocus paralysant imposé par Israël sur la nourriture, l'eau potable et les médicaments.

Israël est accusé de génocide par la Cour internationale de Justice (CIJ), dont le dernier arrêt a ordonné à Tel-Aviv de suspendre immédiatement ses opérations à Rafah, où plus d'un million de Palestiniens avaient cherché refuge pour fuir la guerre génocidaire en cours.

