Le Cameroun a importé 674,5 tonnes d’armes, de munitions et d’équipements accessoires en 2023 contre 475 tonnes en 2022, soit +42% en volume. Cela représente également 5,5 milliards FCFA de facture, contre 1,7 milliard FCFA précédemment, montre le rapport sur le commerce extérieur de l’Institut national de la statistique.

Le Cameroun tente d'endiguer notamment la crise séparatiste des régions anglophones de l’Ouest, tout en luttant contre les incursions de Boko Haram depuis le Nigeria voisin.

Investir au Cameroun révèle toutefois que le budget 2023 du ministère de la Défense était de 269,4 milliards FCFA, dont plus de 160 milliards consacrés aux achats d’armes et équipements militaires ainsi qu’a des dépenses de fonctionnement inhérentes aux forces de défense et de sécurité nationales.

Plus de 100 milliards FCFA sont aussi consacrés aux paiements des salaires.

Le Cameroun s’emploie à développer une industrie locale de l’armement pour réduire ses dépenses d’importation en la matière.

Joseph Beti Assomo, le ministre délégué à la présidence chargé de la Défense a ainsi récemment annoncé devant l’Assemblée nationale, la prochaine construction d’usine de munitions à Garoua.

