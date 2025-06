Par Brian Okoth

Lucky Dube, en Afrique du Sud, était un adolescent qui avait grandi dans la province orientale de Mpumalanga au début des années 1980, lorsque la célébrité l'a trouvé, et il s'est préparé à conquérir le monde.

Né le 3 août 1964, Lucky Dube a été élevé par sa mère pendant sa période d'enfance. Plus tard, sa grand-mère l'a recueilli après que la mère de l'artiste a quitté la ville à la recherche d'un emploi.

Les parents du musicien s'étaient séparés avant sa naissance. Dube a deux frères et sœurs.

L'African American Registry, une organisation à but non lucratif, indique que Dube a été baptisé "Lucky" par sa mère après plusieurs échecs de grossesse.

Rêve d'enfant

Au début de son adolescence, Dube a travaillé comme jardinier, puis s'est inscrit à l'école dans l'espoir que l'éducation l'aiderait à obtenir un emploi bien rémunéré.

C'est à l'école qu'il a formé un groupe appelé Skyway Band avec quelques-uns de ses amis.

À la fin de son adolescence, Dube rejoint le groupe de son cousin, The Love Brothers, qui joue de la musique pop zouloue appelée Mbaqanga.

Il quitte cependant le groupe en 1985 pour réaliser son rêve d'enfant : devenir un artiste de reggae. Le premier album reggae de Dube, intitulé "Rastas Never Die", est sorti cette année-là.

Reconnaissance internationale

Le gouvernement sud-africain l'a cependant interdit en raison de son contenu qu'il a qualifié de "controversé"

Les albums "Think About The Children" et "Slave", qui ont suivi, ont été chaleureusement accueillis en Afrique du Sud et à l'étranger.

En 1987, Dube est le premier musicien reggae sud-africain à être reconnu au niveau international.

Ses idoles musicales sont les artistes reggae jamaïcains Bob Marley, Jimmy Cliff et Peter Tosh.

Signé par Motown

Lors d'interviews, Dube a déclaré que la musique reggae jamaïcaine contenait des messages sociopolitiques qui reflétaient ce qui se passait en Afrique du Sud pendant l'apartheid.

Les chansons "Prisoner" et "House of Exile", entre autres, lui ont valu de nombreuses récompenses au début des années 1990. En 1993, son album "Victims" s'est vendu à un million d'exemplaires dans le monde entier.

En raison de la renommée mondiale de Dube, la maison de disques américaine Motown l'a signé au milieu des années 1990. Le musicien a déclaré qu'il s'était inspiré de "choses réelles qui se sont produites" autour de lui pour écrire des chansons.

Lors des élections sud-africaines de 1994, Dube a déclaré que la race qui gouvernait le pays importait peu tant que le gouvernement représentait l'ensemble de la population.

Fusillade mortelle

Le musicien, qui a produit plus de 20 albums, a remporté plusieurs prix au cours de sa carrière, notamment celui de l'artiste africain ayant vendu le plus d'albums aux World Music Awards.

Le 18 octobre 2007, il a été tué par balle à Johannesburg, en Afrique du Sud, lors d'un détournement de voiture.

En avril 2009, un tribunal de Johannesburg a condamné trois hommes à la prison à vie pour l'assassinat de l'artiste.

Dube, qui est décédé à l'âge de 43 ans, a laissé dans le deuil son épouse Zanele et sept enfants. En 2008, l'Afrique du Sud lui a décerné un prix posthume pour l'ensemble de sa carrière.

