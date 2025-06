Par Abdulwasiu Hassan

Les notes entraînantes d'un hymne national représentent plus qu'un simple ensemble de paroles mises au diapason et destinées à évoquer le patriotisme et la fierté.

Pour les citoyens qui le chantent et s'y élèvent, l'hymne pourrait être sacro-saint, reflétant l'histoire, la culture et les aspirations de leur nation.

Au Nigeria, le débat fait rage autour de la signature par le président Bola Tinubu d'un projet de loi adopté par les deux chambres législatives visant à rétablir l'ancien hymne national, qui avait été remplacé en 1978.

Beaucoup sont surpris par la rapidité avec laquelle les législateurs fédéraux ont présenté et adopté le projet de loi en une semaine, ce qui aurait pris des mois dans des circonstances normales.

L'hymne original, Nigeria, We Hail Thee, a été écrit en 1960 par la Britannique Lillian Jean Williams et légué à la nation nouvellement indépendante par l'ancien régime colonial britannique.

En 1978, le gouvernement militaire du général Olusegun Obasanjo l'a remplacé par Arise, O' Compatriots, écrit conjointement par un groupe de Nigérians. Le président Tinubu a déclaré, après avoir donné son accord au projet de loi le 29 mai, que l'ancien hymne représentait la beauté de la diversité du Nigeria.

Pour une génération de Nigérians nés après 1978 et n'ayant aucun souvenir de l'hymne original, son rétablissement a suscité toute une gamme d'émotions.

Sentiments mitigé

"Je comprends qu'il y ait des opinions divergentes sur le retour à l'ancien hymne. Pour ceux d'entre nous qui avaient l'habitude de le chanter lors des assemblées scolaires, il y a un sentiment de nostalgie à revisiter Nigeria, We Hail Thee", explique à TRT Afrika le Dr Aliyu Tilde, spécialiste de l'éducation.

Mais Baba Yusuf, analyste politique, estime que le rétablissement de l'ancien hymne est un exemple de priorité mal placée.

"Je ne vois pas pourquoi nous devrions revenir à un hymne national qui nous rappellerait le colonialisme", déclare-t-il.

"Pour être honnête, je préférerais que l'hymne national soit Arise, O' Compatriots plutôt que Nigeria, We Hail Thee, pour la simple raison que le premier a été écrit par et pour les Nigérians. De plus, le nouvel hymne correspond mieux aux aspirations des Nigérians que celui qui vient d'être rétabli".

S'agit-il donc simplement d'une fracture générationnelle due au fait que la moitié des Nigérians ne s'identifie pas à un hymne qui a existé avant leur époque ?

Ibrahim Sheme, journaliste et écrivain, se situe quelque part entre les deux écoles de pensée. Il était à l'école primaire lorsque l'hymne national de l'après-indépendance a été abandonné en 1978, sans que les jeunes de son âge aient eu l'occasion de l'apprendre et de le comprendre.

"Par curiosité, j'ai fait l'effort d'apprendre l'hymne original avant sa récente réintégration. Lorsque la controverse a éclaté, j'ai été surpris de voir qu'une partie de la population traitait cette question comme triviale, disant que nous devrions plutôt nous préoccuper de l'économie", déclare-t-il.

La position intermédiaire

Mme Sheme estime que le rejet global d'une idée empêche les gens de s'engager dans des discussions sur l'éthique nationale.

"Il ne s'agit pas d'une erreur de priorité, comme certains le pensent. On peut voir que les Nigérians parlent maintenant, probablement pour la première fois depuis des décennies, de nation et de patriotisme", explique-t-il à TRT Afrika.

"C'est une bonne chose que les gens s'interrogent sur ce que nous devrions faire pour rendre notre nation grande, et notamment sur la nécessité de s'engager à nouveau en faveur de l'idéal nigérian."

Au milieu du débat sur la question de savoir si l'ancien hymne ou celui qui a été remplacé représente mieux l'éthique nigériane, l'une des préoccupations soulevées est que les enfants qui ont quitté l'école secondaire auront du mal à apprendre Nigeria, We Hail Thee, et à se réconcilier avec lui en tant qu'hymne national.

Les partisans de ce point de vue estiment que si les étudiants du pré-tertiaire, les soldats et les athlètes apprendront le nouvel hymne national par défaut lors de leurs assemblées institutionnelles de routine, la courbe d'apprentissage pourrait être plus abrupte pour les autres.

Selon Mme Sheme, considérer l'apprentissage de l'hymne rétabli comme un obstacle, c'est faire beaucoup de bruit pour rien.

"Quiconque se donne la peine d'apprendre l'hymne serait capable de le faire rapidement, en fonction de l'intérêt et de l'engagement qu'il lui porte."

L'hymne national réintroduit

Nigeria, we hail thee,

Our own dear native land,

Though tribe and tongue may differ,

In brotherhood, we stand,

Nigerians all, and proud to serve

Our sovereign Motherland.

Our flag shall be a symbol

That truth and justice reign,

In peace or battle honour’d,

And this we count as gain,

To hand on to our children

A banner without stain.

O God of all creation,

Grant this our one request,

Help us to build a nation

Where no man is oppressed,

And so with peace and plenty

Nigeria may be blessed

