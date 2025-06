L'attaquant français Kylian Mbappé a déclaré mardi arriver "avec beaucoup d'humilité" au Real Madrid, au lendemain de l'officialisation de sa signature, pour cinq saisons, avec le club espagnol de football, alors qu'a pris fin son contrat avec le Paris Saint-Germain.

"C'est un immense plaisir, un rêve qui se réalise, beaucoup d'émotions", a-t-il dit lors d'une conférence de presse à Metz, où l'équipe de France affrontera mercredi (19h00 GMT) le Luxembourg dans le cadre de sa préparation pour le Championnat d'Europe (14 juin-14 juillet).

"Je suis très, très content, soulagé, libéré, extrêmement fier de pouvoir arriver dans ce club dans lequel j'ai toujours rêvé d'être", a-t-il ajouté. "J'ai beaucoup d'excitation d'arriver dans ce grand club, le meilleur du monde. J'arrive avec beaucoup d'humilité. C'est un grand jour pour moi".

De l'ombre sur la sélection

Alors que les Bleus effectueront leur entrée à l'Euro 2024 le 17 juin contre l'Autriche, Kylian Mbappé, 25 ans, a déclaré vouloir "revenir à quelque chose de plus rationnel".

"J'ai une responsabilité en tant que capitaine de l'équipe de France, ç'a pris beaucoup d'ombre sur la sélection", a dit le champion du monde 2018 en conclusion de son préambule devant les journalistes, précisant qu'il ne répondrait à aucune question liée à sa signature au Real Madrid.

Revenant sur la saison écoulée au PSG, Kylian Mbappé a dit avoir été "persuadé" qu'il ne jouerait pas, alors qu'il avait été écarté l'été dernier de l'équipe pour avoir, selon plusieurs médias, signifié aux dirigeants parisiens sa volonté de ne pas prolonger son contrat et donc de partir libre à l'issue de la saison, sans indemnité de transfert versée au club.

"Je n'étais pas malheureux"

"Luis Enrique et Luis Campos m'ont sauvé", a déclaré l'attaquant, meilleur buteur de l'histoire du PSG (256 buts). "Sans eux, je n'aurais jamais remis un pied sur le terrain".

"Au PSG, je n'étais pas malheureux parce que ce serait cracher dans la soupe et ce serait cracher au visage de tous ceux qui m'ont aidé. Mais c'est sûr qu'il y a des choses et des gens qui m'ont rendu malheureux", a-t-il poursuivi.

"Il y a plus grave dans la vie, c'est du football. Il y a des gens qui se lèvent tous les jours pour aller à l'usine. Alors ce que j'ai vécu, j'ai dit que je ne souhaitais ça à personne et je continue de le dire mais je trouve assez déplacé que moi, Kylian Mbappé, je me plaigne quand je vois ce qu'il se passe dans le monde actuellement".

