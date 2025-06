"Ce ne sont pas seulement les enfants et les bébés qui sont massacrés à Gaza, mais aussi l'humanité" a lancé le président turc, Recep Tayyip Erdogan.

Erdogan a partagé mardi un message sur ses réseaux sociaux dans le cadre de la "Journée internationale des enfants innocents victimes de conflits".

"En cette journée internationale des enfants innocents victimes de conflits, je commémore avec tristesse plus de 15 000 enfants qui ont été massacrés de manière barbare à Gaza depuis le 7 octobre", a écrit le chef de l’État turc.

"Ce ne sont pas seulement les enfants et les bébés qui sont massacrés à Gaza, mais aussi l'humanité. Malheureusement, le monde a échoué à cet examen", a-t-il regretté, invitant les Nations unies à prendre des mesures concrètes contre le massacre d'enfants innocents à Gaza depuis des mois.

"J'appelle tous les États à protéger la dignité de l'humanité, avec les enfants de Gaza, et à prendre position contre la barbarie israélienne hors de contrôle", a-t-il poursuivi, assurant que la Türkiye continuera de tendre la main aux opprimés

"Partout où des enfants sont tués, partout où ils sont éprouvés par la faim et la pauvreté, nous continuerons à travailler dur avec la conviction qu'un monde plus juste est possible", a-t-il conclu.

