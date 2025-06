Par William A. Booth

Les électeurs mexicains se sont exprimés d'une voix retentissante en élisant Claudia Sheinbaum comme première femme présidente du pays, avec plus du double de voix que son plus proche rival, Xóchitl Gálvez.

Au milieu d'une période inquiétante de violence envers les candidats et les électeurs - au moins 34 candidats ont été tués au cours de cette saison électorale - il est important de se rappeler que le Mexique a tout de même entrepris un exercice monumental de démocratie.

Un électorat d'environ 60 millions de personnes a exprimé sa préférence, ce dont il faut se réjouir.

Il semble que Mme Sheinbaum, du Morena, le parti politique au pouvoir au Mexique, et sa coalition aient obtenu des résultats nettement supérieurs à ceux des sondages.

À Mexico, par exemple, Clara Brugada a remporté la mairie avec une marge d'environ 10 %, alors que les commentateurs étaient convaincus que la décision serait trop serrée.

Il est tout à fait approprié qu'au moment où le Mexique élit sa première femme présidente, le dirigeant infranational le plus important soit une autre femme.

Statut quo?

Elle a indiqué qu'elle continuerait à suivre la voie politique tracée par l'ancien président Andres Manuel López Obrador (alias AMLO) - après tout, il s'agissait autant d'un vote pour le parti que pour le candidat.

Il s'agit d'un parti qui a obtenu des résultats concrets au cours des six dernières années : une réduction notable des inégalités au cours d'une période de croissance économique décevante (ce qui, à lui seul, est très inhabituel en Amérique latine) ; une augmentation significative des pensions ; et, peut-être le plus évident, le doublement du salaire minimum.

Malgré les affirmations de l'opposition, cette élection n'avait rien à voir avec le communisme ou la lutte des classes, du moins dans le sens où nous l'entendons. Le discours de victoire de Mme Sheinbaum était conciliant.

Bien qu'elle ait reconnu l'opposition vigoureuse de certains secteurs de la société, elle a apporté un message de « paix et d'harmonie » et la promesse de poursuivre le voyage vers un « Mexique juste et prospère ».

Indépendamment de l'éthique ou de l'efficacité d'une telle approche, c'est dans ce domaine que beaucoup considèrent que Mme Sheinbaum est susceptible de suivre sa propre voie.

En tant que climatologue, elle est douloureusement consciente de ce que le changement climatique apportera au Mexique, ainsi qu'à l'ensemble des pays du Sud.

Ses projets pour Pemex, la compagnie pétrolière d'État, lourde mais fondamentale sur le plan patrimonial, sont ambitieux.

Plutôt que le bradage proposé par l'opposition, Mme Sheinbaum souhaite superviser le passage à l'énergie verte, au bénéfice de l'État et de l'ensemble de la population.

Relations extérieures

Il est difficile de savoir ce que la victoire de Morena pourrait signifier pour les relations extérieures du Mexique. Sous López Obrador, le Mexique s'est largement tourné vers l'intérieur et, compte tenu des batailles politiques à venir - en particulier si des amendements constitutionnels sont prévus -, il est probable que cette tendance se poursuive.

Toutefois, M. Sheinbaum pourrait chercher à placer le Mexique dans le cadre de conversations et d'alliances régionales plus larges. Cela fait bien 75 ans que le Mexique ne s'est pas considéré (du moins au niveau gouvernemental) comme un pays plus latino-américain que nord-américain.

Même López Obrador s'est montré assez réticent à l'égard des initiatives régionales. Vers la fin de sa présidence, cependant, il s'est joint à la Colombie et au Chili pour s'opposer à la guerre d'Israël contre Gaza.

Si la stabilité intérieure peut offrir à M. Sheinbaum une certaine marge de manœuvre, ce serait à l'avantage mutuel du Mexique et du reste de l'Amérique latine.

Le Guatemala, le Brésil, la Colombie et le Chili (entre autres) sont tous dans la zone politique du Mexique, et face à une extrême droite organisée et quelque peu millénariste, des alliés régionaux seraient très bénéfiques.

Cela nous amène à la relation avec les États-Unis, où beaucoup dépend du résultat des élections de novembre. AMLO n'a pas été intimidé par Trump, mais il n'a pas non plus particulièrement insisté sur la politique migratoire.

Cependant, Trump - en tant que raciste et sexiste - pourrait ne pas vouloir traiter avec Sheinbaum sur un pied d'égalité. L'immigration a tellement envahi la sphère politique du « colosse du Nord » que Biden pourrait agir d'une manière fonctionnellement similaire.

L'Amérique latine génère environ 7 % du PIB mondial, mais je doute qu'elle occupe ne serait-ce que 1 % de la bande passante mondiale. À eux deux, le Brésil et le Mexique sont économiquement équivalents à l'Inde.

Si l'Amérique latine commençait à agir de concert - et le Mexique est un élément crucial à cet égard - la nouvelle réalité multipolaire serait une chance pour la région, et non un obstacle de plus.

William A. Booth est maître de conférences en histoire de l'Amérique latine à l'University College de Londres. Il termine actuellement un livre sur la gauche en Amérique latine au début de la guerre froide. Il s'agit d'opinions personnelles qui ne reflètent pas celles de l'université ou de son département.

