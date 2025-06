Au Maroc, de l'alcool frelaté fait huit morts et une centaine d'intoxiqués

Plus de 100 personnes ont été victimes d'intoxication au méthanol entre lundi et mercredi dans la commune de Sidi Allal Tazi, à une centaine de kilomètres de Rabat, et 81 restent sous surveillance médicale, selon la Direction régionale de santé.