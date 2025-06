"Notre agence Anadolu et la TRT (télévision publique), avec leurs courageux correspondants sur le terrain, ont raconté au monde entier, de manière crue, les meurtres commis à Gaza", a insisté le président turc, Recep Tayyip Erdogan.

Erdogan a assisté à la 8e cérémonie de remise des prix des médias anatoliens organisée par la Fédération des éditeurs anatoliens au complexe présidentiel à Ankara, la capitale turque.

"Depuis le premier jour des massacres à Gaza, nos organes de presse ont été la voix des opprimés palestiniens. Notre agence Anadolu et la TRT, avec leurs courageux correspondants sur le terrain, ont raconté au monde entier, de manière crue, les meurtres commis à Gaza", a souligné Erdogan.

Le leader turc a assuré que les hommes politiques et les partis politiques dans le monde entier étaient solidaires des Palestiniens, à l'exception de quelques Israéliens.

"Nos organisations non gouvernementales, nos organisations humanitaires, le monde des affaires, les universités, les étudiants et les jeunes ont sincèrement soutenu le peuple opprimé de Gaza comme un seul corps. Nous en sommes honorés au nom de notre nation", a-t-il martelé.

Pour Erdogan, défendre les Palestiniens, c’est défendre l'humanité, la paix, la justice et les libertés.

"En réagissant au massacre en Palestine, nous visons à léguer aux générations futures l'espoir de vivre dans un monde plus pacifique et plus juste. Si Dieu le veut, nous maintiendrons cette ligne jusqu'à la fin. Nous continuerons à nous tenir aux côtés des opprimés et contre l'oppresseur, quelles que soient leur identité, leur croyance et leur origine", a-t-il dit.

