Les enfants sont les principales victimes de la malnutrition consécutive au ravitaillement insuffisant de l’aide humanitaire à Gaza.

Le Fonds des Nations Unies pour l'enfance (UNICEF) a mis en garde contre une grave pauvreté alimentaire chez les enfants dans le contexte des crises mondiales, notamment à Gaza.

“Cinq séries de données collectées entre décembre 2023 et avril 2024 ont systématiquement révélé que 9 enfants sur 10 dans la bande de Gaza souffrent d'une grave pauvreté alimentaire et survivent avec deux groupes alimentaires ou moins par jour“, a déclaré l'UNICEF dans un rapport.

Des mois d'hostilités et de restrictions sur l'aide humanitaire ont entraîné l'effondrement des systèmes alimentaires et de santé, engendrant des conséquences catastrophiques pour les enfants et leurs familles à Gaza.

“Cela témoigne de l'impact horrible du conflit et des restrictions sur la capacité des familles à répondre aux besoins alimentaires des enfants – et de la rapidité avec laquelle ils exposent les enfants à un risque de malnutrition potentiellement mortelle“, ajoute le texte.

“Les enfants qui vivent dans une pauvreté alimentaire extrême sont des enfants qui vivent au bord du gouffre. C'est actuellement la réalité de millions de jeunes enfants, et cela peut avoir un impact négatif irréversible sur leur survie, leur croissance et leur développement cérébral“, selon la Directrice générale de l'UNICEF, Catherine Russell.

Les enfants qui consomment seulement deux groupes alimentaires par jour, par exemple du riz et un peu de lait, sont jusqu'à 50% plus susceptibles de souffrir de formes graves de malnutrition.

L'UNICEF a également appelé tous les gouvernements et partenaires de développement et humanitaires à agir pour donner la priorité aux actions visant à mettre fin à la pauvreté alimentaire des enfants.

Le Bureau central palestinien des statistiques (PCBS) a révélé, en avril dernier, que l’occupation israélienne tue environ 4 enfants par heure dans la bande de Gaza.

Dans la bande de Gaza, 43 349 enfants vivent sans l'un ou les deux parents en raison de l’offensive israélienne incessante.

