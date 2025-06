Les forces paramilitaires soudanaises de soutien rapide (RSF) ont pris d'assaut un village de l'État d'Al-Jazira et tué une centaine de personnes, a déclaré un responsable, mercredi.

Le gouverneur de l'État d'Al-Jazira, Al-Tahir Ibrahim Al-Khair, a affirmé à l'agence de presse officielle du Soudan que les “violations brutales” commises par les forces de soutien rapide à Wad Al-Noora et dans ses environs constituaient un “crime de guerre complet”.

“Les milices poursuivent leur guerre quotidienne contre les citoyens. Elles soumettent les gens aux formes de torture les plus dures et pillent tous leurs biens" a affirmé Al-Khair, soulignant la nécessité d'une condamnation internationale de l'incident.

Lire aussi

Les Nations unies s'inquiètent de la situation tendue au Soudan

Les comités locaux de résistance civile ont décrit l'événement comme un massacre : "le village de Wad Al-Noora a été témoin d'un génocide, aujourd'hui, après que les milices de RSF ont attaqué le village à deux reprises”, ont-ils indiqué dans un post sur les réseaux sociaux.

Des images diffusées sur les médias sociaux, qui proviendraient du village, montrent plus de 100 personnes enterrées dans une fosse commune.

Depuis que la guerre a commencé à la mi-avril 2023 et s'est étendue à la plupart des États du Soudan, l'armée a gardé le contrôle dans les États du nord et de l'est, tandis que les forces de sécurité soudanaises sont présentes dans l'ouest et du sud.

Les efforts déployés pour mettre fin au conflit par le biais de pourparlers à Jeddah sous la médiation de l'Arabie saoudite et des États-Unis, d'une initiative de paix menée par les pays voisins sous la direction de l'Égypte, des efforts de l'Autorité intergouvernementale pour le développement en Afrique de l'Est et des discussions dans la capitale du Bahreïn, Manama, n'ont pas donné de résultats.

Selon les Nations unies, le conflit au Soudan a fait plus de 16 000 morts, déplacé environ 8,7 millions de personnes et laissé plus de 25 millions de personnes en besoin d'aide humanitaire. C'est l'une des plus grandes crises de déplacement et de faim au monde.

➤ Suivez-nous sur TRT Afrika Français via notre chaîne WhatsApp