Le Tchad et la Russie ont convenus de promouvoir leur coopération économique et commerciale au plus haut niveau, que leur dialogue politique, leurs liens en matière de défense, dans les domaines humanitaire et éducatif ont déjà atteint.

C'est ce qui ressort d'une déclaration du ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, à l'occasion de sa visite à N’Djamena, rapportée par l'agence officielle russe Tass, mercredi.

"Nous sommes convenus qu'à ce stade, l'attention principale devrait être accordée aux efforts qui nous permettront de porter nos liens commerciaux et économiques, nos interactions en matière d'investissement au plus haut niveau, que notre dialogue politique, nos liens dans le domaine de la défense et de la sécurité, des relations humanitaires et les domaines éducatifs ont atteint", a déclaré le chef de la diplomatie russe.

"Nous sommes convenus que nos amis tchadiens nous feront part de leurs souhaits concernant les formes d'interaction, les secteurs de leur économie où ils considèrent utile la présence des opérateurs économiques russes", a ajouté Lavrov.

Sergueï Lavrov est arrivé mercredi à N'Djamena, où il a rencontré le président nouvellement élu, Mahamat Idriss Déby Itno, dans le cadre d'une tournée africaine qui l'a déjà conduit en Guinée (Conakry), en République du Congo (Brazzaville) et au Burkina Faso.

