La Confédération africaine de football (CAF) a démenti les informations selon lesquelles la prochaine Coupe d'Afrique des Nations, prévue en 2025, a été reportée de six mois.

La CAF a qualifié ces informations de "fausses" dans un communiqué publié le X.

"Les annonces concernant un éventuel report de la CAN 2025 sont fausses. Le Comité exécutif de la CAF se réunira pour délibérer et prendre une décision sur les dates de la CAN 2025", a déclaré la CAF dans un bref communiqué publié sur son compte X officiel.

Les rapports avaient suggéré que le tournoi, prévu pour être accueilli par le Maroc, avait été déplacé à 2026.

Problèmes de calendrier

La confusion provient d'un enchevêtrement de calendriers qui voit les joueurs jouer toute la saison dans leurs différents clubs professionnels, puis participer à la Coupe du monde des clubs du 15 juin au 13 juillet 2025, avant de revenir jouer au tournoi de la CAF.

"Cela est-il bon pour les intérêts des joueurs”? avait demandé le secrétaire général de la CAF, Veron Mosengo-Omba, lors d'une récente interview avec la BBC.

La CAF, cependant, déclare qu'elle "publiera une déclaration officielle sur le sujet" après délibérations.

L'association est également sous pression pour fixer les dates de la Coupe d'Afrique des Nations féminine de cette année, qui se déroulera également au Maroc.

