Par Mazhun Idris

Dans l'État de Kano, au nord du Nigeria, une région essentiellement semi-aride, les températures peuvent atteindre des niveaux insupportables.

Le commissaire à la santé de l'État, Abubakar Yusuf, a récemment déclaré que la chaleur intense qui règne à Kano en mars, avril, mai et juin « entraîne souvent de nombreuses complications sanitaires ».

Au cours du mois dernier, les températures ont atteint 45 degrés Celsius et l'air atmosphérique a été qualifié de « très sec ».

L'État est coincé entre la savane sahélienne au nord et la savane guinéenne au sud.

Coup de chaleur

Les crampes de chaleur, l'épuisement et les coups de chaleur sont quelques-unes des maladies causées par les températures élevées.

Le coup de chaleur est la forme la plus grave de maladie due à la chaleur, qui peut mettre la vie en danger. Il se produit lorsque le système de régulation thermique du corps est dépassé par une chaleur excessive.

Selon un rapport publié en 2023 par le Centre de résilience de la Fondation Adrienne Arsht-Rockefeller (Arsht-Rock), des milliers de femmes au Nigeria risquent de succomber à des maladies liées à la chaleur.

Le rapport estime que quelque 204 000 femmes au Nigeria, aux États-Unis et en Inde pourraient être victimes d'un coup de chaleur mortel.

Des milliers d'arbres

Conscient des dangers que représentent les vagues de chaleur pour des millions de personnes au Nigéria, un groupe de jeunes de l'État de Kano appelé « Make Kano Green » a lancé un projet visant à améliorer la couverture végétale de Kano et à sensibiliser à la nécessité de préserver l'environnement.

Le groupe a été fondé par des militants écologistes en 2019.

« Nous avons réussi à planter des milliers d'arbres. Quarante-sept pour cent des arbres sont arrivés à maturité", explique à TRT Afrika Ismail Auwal, cofondateur du groupe Kano et organisateur communautaire.

M. Auwal explique qu'il est courant de voir les gens se blottir les uns contre les autres sous des parasols pendant les journées de canicule à Kano.

Désertification

Le groupe Make Kano Green craint que si rien n'est fait d'urgence pour éviter une dégradation accrue de l'environnement à Kano, les jours de grande chaleur deviendront presque quotidiens.

« Nous sommes conscients de la menace sérieuse que représente la désertification. C'est pourquoi nous nous sommes réunis pour sensibiliser les habitants de Kano à l'importance de la préservation de l'environnement, et notamment du reboisement", a déclaré M. Auwal.

Le groupe de jeunes a pour objectif de planter au moins un million d'arbres, non seulement à Kano mais aussi dans le reste du Nigeria en 2024.

M. Auwal précise toutefois que cela ne sera possible qu'avec l'aide de volontaires et d'organisations partenaires partageant les mêmes idées.

La campagne dépasse les frontières de Kano

« Notre campagne de protection de l'environnement a désormais dépassé les frontières de Kano. Nous sommes présents dans 12 États nigérians, dont Kebbi, Zamfara, Katsina et Nasarawa", a-t-il déclaré.

Le message d'Auwal, alors que le monde entier célèbre la Journée mondiale de l'environnement le mercredi 5 juin, est que la préservation de l'environnement est le devoir de chacun et que l'inaction face au changement climatique ne peut qu'aggraver la crise.

D'autres régions d'Afrique, notamment l'Afrique de l'Est et l'Afrique australe, ont connu des inondations, des tornades, des cyclones et de graves sécheresses attribués aux effets du changement climatique. Des centaines de personnes ont ainsi perdu la vie.

La Journée mondiale de l'environnement, organisée par le Programme des Nations unies pour l'environnement (PNUE), est célébrée chaque année le 5 juin depuis 1973.

Faire la paix avec la terre

Cette journée, célébrée par des millions de personnes à travers le monde, a pour thème « la restauration des terres, la désertification et la résistance à la sécheresse ».

L'Arabie saoudite accueillera en décembre l'édition 2024 de la Conférence des parties (COP 16) à la Convention des Nations unies sur la lutte contre la désertification (UNCCD).

« Nous ne pouvons pas remonter le temps, mais nous pouvons faire pousser des forêts, ranimer les sources d'eau et restaurer les sols. Nous sommes la génération qui peut faire la paix avec la terre", déclare le PNUE.

➤ Suivez-nous sur TRT Afrika Français via notre chaîne WhatsApp