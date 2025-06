Le 29 mai, TRT Afrika a publié un article indiquant que la chanteuse nigériane Ayra Starr était à la poursuite de Tyla, lauréate sud-africaine d'un Grammy, dans le classement de l'artiste ayant le plus grand nombre de streams (mensuels) sur Spotify.

Les dernières statistiques publiées par Spotify montrent cependant qu'Ayra a dépassé Tyla dans le classement Spotify, la jeune femme de 21 ans étant en tête avec 31,4 millions d'écoutes par mois, tandis que Tyla se situe à 31,1 millions au 6 juin 2024.

Ayra Starr, de son vrai nom Oyinkansola Sarah Aderibigbe, et Tyla Laura Seethal, deux des plus grandes stars africaines de la musique, continuent de dominer la musique sur le continent et au-delà.

Il y a à peine une semaine, Ayra devançait Tyla d'environ 500 000 personnes au 29 mai.

Autres positions

L'artiste nigériane Rema, détentrice du record du monde Guinness, qui occupe la troisième place du classement, a vu ses chiffres chuter de 24 551 231 à 24 214 502.

Tems et Burna Boy occupent respectivement les 4ème et 5ème places, avec 19 millions et 15,7 millions d'écoutes.

Ce n'est toutefois pas une affaire strictement nigériane, puisque la chanteuse et compositrice kenyane Sofiya Nzau figure également sur la prestigieuse liste, occupant la 6e place avec 10,4 millions d'écoutes mensuelles.

Le chanteur et rappeur algérien Abderraouf Derradji, connu professionnellement sous le nom de Soolking, occupe également la 10e place avec 8,9 millions d'écoutes par mois.

Croissance de la musique

La chanteuse camerounaise Libianca enregistre 7,8 millions d'écoutes par mois et occupe la 13e place, tandis que le groupe de rock sud-africain Seether occupe la 15e place avec 7,058 millions d'écoutes.

Depuis son entrée dans le monde de la musique en 2021, Ayra Starr s'est développée sans relâche pour devenir une formidable artiste féminine africaine.

En 2023, son single « Rush », nominé aux Grammy Awards, lui a valu une certification Diamant en France, tout en devenant le clip le plus vu d'une artiste nigériane.

Ayra Starr a récemment été nommée dans trois catégories pour les BET Awards de 2024, dont celle de la meilleure nouvelle artiste et de la meilleure artiste africaine.

➤ Suivez-nous sur TRT Afrika Français via notre chaîne WhatsApp