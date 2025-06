Le président turc Recep Tayyip Erdogan a appelé les pays qui continuent de fournir des armes à Israël à mettre fin à leur « complicité dans ses crimes » lors de l'offensive meurtrière qu'il mène depuis des mois contre la bande de Gaza en Palestine.

« Les pays qui fournissent des munitions et des armes aux massacreurs israéliens doivent maintenant s'abstenir d'être complices de ces crimes », a déclaré M. Erdogan lors d'une conférence de presse conjointe avec son homologue ouzbek, Shavkat Mirziyoyev, qui s'est tenue jeudi à Ankara, la capitale de la Turquie.

S'adressant à une communauté internationale qui, selon lui, n'a pas fait assez pour mettre fin au « massacre » de Gaza, M. Erdogan a également exhorté toutes les « parties pourvues de conscience et de responsabilité à prendre l'initiative » pour contribuer à l'instauration d'un cessez-le-feu immédiat dans la bande de Gaza.

Gaza en ruines

Israël poursuit son offensive brutale sur Gaza depuis une attaque du Hamas le 7 octobre, malgré une résolution du Conseil de sécurité des Nations unies exigeant un cessez-le-feu immédiat.

Depuis, quelque 36 600 Palestiniens ont été tués à Gaza, dont une majorité de femmes et d'enfants, et plus de 83 000 autres ont été blessés, selon les autorités sanitaires locales.

Huit mois après le début de la guerre israélienne, de vastes étendues de Gaza sont en ruines, soumises à un blocus paralysant de la nourriture, de l'eau potable et des médicaments.

Israël est accusé de génocide par la Cour internationale de justice, dont le dernier arrêt a ordonné à Tel-Aviv de mettre immédiatement fin à ses opérations dans la ville de Rafah, au sud du pays, où plus d'un million de Palestiniens s'étaient réfugiés pour échapper à la guerre avant d'être envahis le 6 mai.

