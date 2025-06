Les banques du Mali et plusieurs stations d'essence ont entamé, jeudi, un mouvement de grève de 72 heures, en réponse à l'appel du Syndicat national des assurances, banques et établissements financiers et commerce du Mali (Synabef), pour protester contre l'arrestation de son secrétaire, général a constaté le correspondant d'Anadolu.

En effet, Hamadoun Bah, secrétaire général du Syndicat national des assurances, banques et établissements financiers et commerce du Mali (Synabef) et non moins secrétaire général adjoint de l'Union nationale des travailleurs du Mali (UNTM) la plus grande centrale syndicale du pays, a été arrêté suite à une plainte de l'ancien secrétaire du Comité syndical de la BDM (Banque de développement du Mali) Papa Sadio Traoré pour « faux et usage de faux », mais aussi pour « injures » et « diffamation ».

Le Synabef avait suspendu celui-ci de toutes ses activités syndicales à la veille du renouvellement du bureau du comité syndical, l'empêchant ainsi d'être candidat pour un nouveau mandat. C'est dans ce contexte qu'un nouveau bureau dirigé par Daouda Diarra a été mis en place.

Suite à son éviction, Papa Sadio Traoré a porté plainte contre Hamadoun Bah au Tribunal du pôle national économique et financier pour « faux et usage de faux », mais aussi « injures » et « diffamation ».

C'est suite à cette plainte que Hamadoun Bah a été placé sous mandat de dépôt et incarcéré à la prison centrale de Bamako par le procureur du pôle national économique et financier.

Rencontre entre Goïta et l'UNTM

« C'est un groupuscule qui est en train de manipuler les autres sur du faux pour des intérêts personnels. Au-delà de ça la grève est illégale au regard de l'article 2 de notre convention collective des banques », a déclaré à Anadolu, Papa Sadio Traoré, ancien secrétaire général du Comité Syndical de la Banque de développement du Mali qui s'est désolidarisé de la grève.

Le Bureau exécutif de l'UNTM a convoqué mercredi soir une réunion extraordinaire à la Bourse du travail pour examiner l'arrestation de son secrétaire général adjoint. Djimé Kanté membre de la centrale syndicale a indiqué sur sa page facebook que “ le Président de la Transition a reçu une délégation de l'UNTM en compagnie du ministre de la Défense et du Secrétaire Général de la Présidence”.

“Des dispositions en cours au sommet de l'État pour un dénouement heureux de la situation. Ici à la Bourse du travail, la détermination des membres du Bureau est à son plus haut niveau”, a-t-il précisé.

Djimé Kanté a, en outre, rappelé que “ le camarade Hamadoun Bah secrétaire général adjoint de l'UNTM est en prison sur plainte d'un comité Syndical de la BDM et non pour malversations financières bien que l'affaire soit au pôle économique d'où l'incompréhension de l'UNTM” avant de rassurer que : ''Une chose est sûre, le camarade sera libéré''.

