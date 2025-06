Un incendie dans un camp de déplacés de l'Est du Congo a détruit une cinquantaine de tentes de fortune mercredi après-midi, laissant des dizaines de familles sans abri, selon les Nations Unies. Un porte-parole de l'ONU a déclaré que les flammes se seraient échappées pendant la cuisson des aliments dans le camp.

« Alors que j'essayais de vider la maison de mes objets de valeur, je n'ai pas pu sauver ce que j'avais de plus précieux : mes pièces pour recevoir diverses aides humanitaires », a déclaré à l'Associated Press Anne Marie Nikuze, 60 ans, une personne déplacée vivant dans le camp avec ses enfants et ses petits-enfants. « Le peu que nous avions est également parti en flammes », a-t-elle ajouté.

Le camp de personnes déplacées de Muganga, près de la capitale provinciale Goma, avait déjà été touché par des attentats à la bombe au début du mois de mai, qui avaient fait au moins 18 morts et 32 blessés.

Le type d'explosifs utilisés lors de ces attaques n'était pas clair. La plupart des victimes étaient des femmes et des enfants.

« Nous avons échappé aux récentes attaques à la bombe et maintenant, c'est le feu qui nous a frappés ». Furaha Mulema Mariam, 42 ans, mère de quatre enfants, a déclaré. « La seule chance, c'est que cela s'est passé pendant la journée, si cela s'était passé pendant la nuit, nous serions tous morts ».

Le conflit qui sévit depuis des décennies dans l'est du Congo a provoqué l'une des pires crises humanitaires au monde. Plus de 100 groupes armés s'affrontent dans la région, la plupart pour des terres et le contrôle de mines contenant des minerais précieux. Certains se battent pour tenter de protéger leurs communautés. De nombreux groupes sont accusés d'avoir commis des massacres, des viols et d'autres violations des droits de l'homme.

La violence a déplacé environ 7 millions de personnes, dont des milliers vivent dans des camps temporaires comme celui qui a été attaqué le mois dernier.

