Le président sud-africain Cyril Ramaphosa a condamné jeudi la frappe aérienne israélienne sur une école gérée par l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens (UNRWA) dans la bande de Gaza, qui a tué des dizaines de personnes déplacées qui s'y trouvaient.

"Nous restons profondément préoccupés par le génocide qui continue de se produire à Gaza et en Palestine", a déclaré M. Ramaphosa lors d'un point presse annonçant la décision de son parti, le Congrès national africain (ANC), de former un gouvernement d'unité nationale après avoir échoué à obtenir la majorité lors des élections du 29 mai.

M. Ramaphosa a déclaré que son gouvernement condamnait le dernier bombardement de l'école de l'UNRWA dans le camp de réfugiés de Nuseirat et des installations hébergeant des personnes déplacées à Gaza.

Lire aussi

Cessez-le-feu à Gaza : le Hamas "considère positivement" la nouvelle proposition annoncée par Biden

L'attaque israélienne a fait 35 morts et "de nombreux blessés" lorsqu'elle a frappé l'établissement sans avertissement préalable des milliers de personnes qui s'y trouvaient.

"Nous appelons la communauté internationale à agir maintenant contre le génocide perpétré contre le peuple palestinien", a déclaré M. Ramaphosa, ajoutant que “les atrocités contre les civils continuent de causer de grandes difficultés et des pertes de vies humaines”.

L'armée israélienne a reconnu avoir frappé l'école de l'UNRWA, affirmant que des combattants du Hamas se cachaient à l'intérieur.

Israël poursuit son offensive brutale sur Gaza depuis une attaque du groupe palestinien Hamas le 7 octobre dernier, malgré une résolution du Conseil de sécurité de l'ONU exigeant un cessez-le-feu immédiat.

Selon les autorités sanitaires locales, quelque 36 600 Palestiniens, pour la plupart des femmes et des enfants, ont été tués à Gaza et plus de 83 000 autres ont été blessés.

Huit mois après le début de la guerre israélienne, de vastes étendues de Gaza sont en ruines et soumises à un blocus paralysant l'accès à la nourriture, à l'eau potable et aux médicaments.

Israël est accusé de génocide par la Cour internationale de justice, dont le dernier arrêt a ordonné à Tel-Aviv de mettre immédiatement fin à ses opérations dans la ville méridionale de Rafah, où plus d'un million de Palestiniens s'étaient réfugiés pour échapper à la guerre avant d'être envahis le 6 mai.

➤Suivez-nous sur TRT Afrika Français via notre chaîne WhatsApp