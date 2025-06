Les Pharoans d'Egypte continuent de progresser dans les éliminatoires de la Coupe du monde, avec deux buts marqués dans les 10 premières minutes contre les Etalons du Burkina Faso, qui ont réussi à riposter une fois, terminant le match sur le score de 2-1.

L'attaquant égyptien du club Trabzonspor, Mahmoud Ahmed Ibrahim Hassan, plus connu sous le nom de Trézéguet, a inscrit les deux buts à domicile aux 3e et 7e minutes, avant que Lassina Traoré n'inscrive un but pour les Lions à la 56e minute.

L'Algérie a également affronté la Guinée dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du monde, mais elle a été surprise par la férocité du "Syli" (Eléphants en langue locale), le match se terminant sur le score de 1 à 2.

Les Black Stars ont donné aux supporters ghanéens beaucoup de raisons de se réjouir, Jordan Ayew ayant inscrit le but de la victoire dans le temps additionnel pour le Ghana, qui est revenu de l'arrière pour remporter une victoire décisive (2-1) contre le Mali.

Le Sénégal a fait match nul 1-1 face à la RD Congo, Sadio Mané étant absent du groupe après s'être blessé à la jambe en mars.

Le Bénin, la Libye, le Malawi et le Soudan ont également remporté leurs matches contre le Rwanda, Maurice, Sao Tomé-et-Principe et la Mauritanie, respectivement.

Les grandes affiches de ce vendredi

Les éliminatoires se poursuivent ce vendredi avec peut-être les chocs les plus attendus des éliminatoires.

Le Nigeria accueillera l'Afrique du Sud, tandis que dans le Groupe C, la Côte d'Ivoire, championne d'Afrique en titre, et le Maroc, demi-finaliste de la Coupe du monde 2022, s'affronteront dans un combat acharné.

Résultats des éliminatoires de la Coupe du monde africaine de jeudi

Égypte 2-1 Burkina Faso (Groupe A)

Guinée-Bissau 0-0 Éthiopie (Groupe A)

Sénégal 1:1 RD Congo (Groupe B)

Mauritanie 0-2 Soudan (Groupe B)

Bénin 1-0 Rwanda (Groupe C)

Libye 2-1 Maurice (Groupe D)

Algérie 1-2 Guinée (Groupe G)

Malawi 3-1 Sao Tomé-et-Principe (Groupe H)

Mali 1-2 Ghana (Groupe I)

