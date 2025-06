La Côte d'Ivoire, championne d'Afrique, et le Maroc, demi-finaliste de la Coupe du monde, ont tous deux décroché des points importants dans le cadre des qualifications pour la Coupe du monde, vendredi.

Le but de Seko Fofana à la 36e minute a marqué le retour à la maison des Ivoiriens, qui jouaient leur premier match à domicile depuis qu'ils ont remporté la Coupe d'Afrique des Nations en février. La Côte d'Ivoire a battu le Gabon 1-0 à Korhogo pour prendre la tête du groupe F.

Le Maroc a, de son côté, ouvert le score dès la sixième minute contre la Zambie à Agadir dans le Groupe E, grâce à un penalty obtenu en douceur par Hakim Ziyech, mais le deuxième but marocain à la 67e minute n'a rien de fortuit : une course folle de Brahim Diaz a permis à Eliesse Ben Seghir, jeune débutant qui a récemment quitté la France, de marquer.

Mondial 2026 : la Guinée s'offre l'Algérie, l'Egypte fait le job, le Ghana renverse le Mali

La Zambie a réduit le score par Edward Chilufya à la 80e minute, mais le Maroc a tenu bon et s'est imposé 2-1.

Le Burundi surprend le Kenya

Le Burundi a déjoué les pronostics en tenant en échec le Kenya (1-1) à Lilongwe, au Malawi, grâce à un but égalisateur de Sudi Abdallah à la 85e minute, suite à une erreur défensive.

Le Kenya, qui jouait à domicile, avait pris l'avantage à la 72e minute par l'intermédiaire du remplaçant Duke Abuya.

Le Mozambique et l'Ouganda ont rejoint l'Algérie et la Guinée en tête du Groupe G avec deux victoires en trois matches après leurs victoires à domicile vendredi.

Le Mozambique menait 2-0 contre la Somalie après 30 minutes, mais a dû s'accrocher pour s'imposer 2-1. Mohamed Shaban a donné la victoire à l'Ouganda à la 74e minute contre le Botswana à Kampala.

L'Angola était en avance d'un but après deux minutes à domicile contre Eswatini, mais n'a pas pu ajouter au but de Mabululu. Les Angolais se sont néanmoins imposés et restent invaincus dans le Groupe D, rejoignant la Libye en tête du classement.

Le derby de l'île

Rayon Raveloson a inscrit un doublé lors de la victoire 2-1 de Madagascar sur les Comores dans le derby des îles, vendredi au Soccer City de Johannesburg.

Madagascar compte désormais six points et rejoint les Comores, qui avaient remporté leurs deux premiers matchs de qualification en novembre, et le Ghana en tête du Groupe I dans la lutte pour une place à la phase finale de 2026 en Amérique du Nord.

Il y a neuf groupes de qualification africains dont le vainqueur accède à la phase finale. Une place supplémentaire peut être attribuée au meilleur deuxième à l'issue des éliminatoires avec d'autres continents.

Les deux derniers matches du troisième tour de qualification se jouent ce samedi et le quatrième tour débutera dimanche.

