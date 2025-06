Par Smita Gupta

Le 8 juin, Narendra Modi prêtera serment en tant que Premier ministre pour la troisième fois. Un record. Mais cette fois-ci, son gouvernement devra compter sur deux partis régionaux opposés à l'idéologie suprémaciste hindoue de son parti, le Bharatiya Janata Party (BJP), pour faire le poids.

Avec le retour de la politique de coalition, Modi n'exercera plus le pouvoir absolu et ne pourra plus ignorer la Constitution et les autres institutions démocratiques comme il l'a fait au cours de la dernière décennie.

La fameuse magie de Modi n'a manifestement pas fonctionné cette fois-ci -cette magie qui, par le passé, avait envoûté les électeurs mécontents pour qu'ils mettent de côté leurs propres griefs et transforment les candidats perdants en vainqueurs.

Le BJP de Modi a perdu plus d'un cinquième des sièges qu'il avait remportés en 2019, et bien qu'il ait été réélu dans sa propre circonscription de Varanasi, sa part de voix a chuté de manière spectaculaire d'environ neuf points de pourcentage.

Dans l'ensemble du pays, le BJP a remporté 240 sièges, soit 32 de moins que la moitié des 272 sièges. Avec ses alliés de la National Democratic Alliance (NDA), il en a obtenu 291, loin des plus de 400 qu'il visait.

Il s'agit d'une électiondans laquelle la Commission électorale indienne (ECI) a été perçue comme ayant joué un rôle activement partisan. Non seulement cela, mais le BJP disposait de plus de ressources que tous les autres partis politiques réunis et il a utilisé tous les instruments de l'État contre l'opposition.

L'alliance de l'opposition, l'INDE, a remporté 234 sièges, tandis que le Congrès a pratiquement doublé sa force par rapport à 2019 en remportant 99 sièges à la chambre basse du Parlement, la Lok Sabha.

Ces chiffres signifient que le face-à-face dans le prochain Parlement sera beaucoup plus égal qu'il ne l'a été dans les deux Lok Sabha précédentes, dans lesquelles le NDA dirigé par le BJP disposait d'une majorité écrasante. Le BJP aura désormais beaucoup plus de mal à faire passer les lois ou les amendements à la Constitution qu'il aurait pu préparer.

Modi ne sera plus en mesure d'écraser ses collègues du cabinet, ses ministres en chef, les membres de son parti et, bien sûr, l'opposition. Il devra adopter une approche plus consensuelle à l'égard de tous, et il ne pourra pas, espérons-le, intimider la bureaucratie ni tordre le bras à ceux qui dirigent des institutions essentielles, telles que les agences d'enquête, le pouvoir judiciaire et la commission électorale.

Modi devra également tenir compte des souhaits de ses alliés du Telugu Desam Party (TDP), du Janata Dal-United et des deux groupes dissidents du Shiv Sena et du Nationalist Congress Party, qui se sont également ralliés au NDA.

En effet, le 5 juin, moins de 24 heures après la publication des résultats, les rapports de la première réunion post-électorale du NDA indiquaient que les alliés avaient remis leurs listes de souhaits à Modi -le nombre de postes ministériels ainsi que les portefeuilles qu'ils espéraient obtenir.

En outre, le TDP a exigé le poste de président de la Lok Sabha, une fonction constitutionnelle puissante chargée de veiller au bon déroulement des travaux de la Chambre basse. Si cette dernière demande est acceptée, la façon dont la Chambre basse est gérée changera radicalement, le BJP n'étant plus en mesure de faire taire les voix de l'opposition

Modi devra également faire la paix avec le Rashtriya Swayamsewak Sangh (RSS), dont il s'inspire idéologiquement. Ses membres travaillent traditionnellement pour les élections du BJP, mais cette fois-ci, des rapports suggèrent qu'ils sont restés à l'écart dans de nombreux endroits. Le président du BJP, JP Nadda, a aggravé la situation en déclarant lors d'une récente interview : "Au début, nous aurions été moins compétents, plus petits et nous aurions eu besoin du RSS. Aujourd'hui, nous avons grandi et nous sommes capables. Le BJP se gère lui-même.

Pour le Congrès qui, après avoir dirigé le gouvernement de l'Alliance progressiste unie (UPA) pendant une décennie (2004-2014), a chuté à un maigre 44 sièges en 2014 et à 52 en 2019, remporter 99 sièges cette fois-ci est le signe d'un renouveau.

Avant les élections, Rahul Gandhi, membre du Congrès, a entrepris deux yatras -voyages- à pied à travers tout le pays. Cela a permis de raviver la base d'un parti en perte de vitesse et a donné à Gandhi l'occasion de transmettre personnellement son message à des milliers de personnes.

Ce faisant, sa popularité personnelle s'est accrue. Les victoires convaincantes qu'il a remportées dans les deux circonscriptions qu'il briguait -Rae Bareli dans l'Uttar Pradesh et Wayanad dans le Kerala- en sont la preuve. En effet, il a gagné ses galons dans cette élection et a désormais la stature d'un leader national.

Le message de 2024 est clair : la citadelle de Modi peut être percée. Les chiffres sont peut-être encore en faveur du NDA dirigé par le BJP, mais la façon dont les votes se sont finalement déroulés a donné à l'opposition l'air d'un vainqueur, défenseur héroïque de la démocratie.

Le Congrès et les partis régionaux qui composaient le bloc d'opposition INDIA ont fait campagne sur une série de thèmes : ils ont mis l'accent sur la détresse économique, causée par le chômage élevé et la hausse des prix, et sur la crise agricole ; ils ont également souligné la possibilité que si le BJP et ses alliés franchissaient la barre des 400 sièges, comme le parti s'en était vanté, ils pourraient amender la Constitution pour mettre fin au système de quotas pour les castes et tribus répertoriées et les autres castes arriérées.

Enfin, ils ont évoqué les dangers de l'autoritarisme, des discours de haine et des actions anti-minorités. L'opposition, aussi disparate et désorganisée soit-elle, a réussi à faire résonner son discours auprès de la population, si ce n'est partout, en tout cas au Maharashtra, au Rajasthan, en Uttar Pradesh et au Bengale occidental, qui représentent, à eux seuls, 195 sièges sur 542.

Le plus grand choc pour le BJP s'est produit en Uttar Pradesh, où il espérait faire mieux qu'en 2019 (64 sièges sur 80) ; au lieu de cela, il n'a obtenu que 33 sièges. La combinaison Congrès-Parti Samjwadi (SP) a bien joué ses cartes en remportant 42 sièges. Le SP, souvent considéré comme un parti qui tire sa force des musulmans et de la communauté arriérée des Yadavs, a acquis un nouveau look cette fois-ci, le président du parti, Akhilesh Yadav, ayant choisi ses candidats en fonction de la caste, ce qui a donné à son parti l'aspect inclusif dont il avait besoin.

Cela a porté ses fruits, puisque le SP a remporté 37 sièges, devenant ainsi le troisième plus grand parti au Parlement.

La compétition politique est de retour et le BJP ne peut plus prendre les libertés qu'il a prises avec les institutions démocratiques.

Smita Gupta, journaliste et commentatrice politique primée, était jusqu'à récemment Senior Fellow, The Hindu Centre for Politics and Public Policy et, avant cela, Associate Editor à The Hindu. Elle a également travaillé pour d'autres journaux grand public, notamment le Hindustan Times, l'Indian Express et le Times of India.

