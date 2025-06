Pour la première fois, le Royaume Saoudien va utiliser un mélange d'asphalte et de caoutchouc pour l'aménagement de la principale zone piétonne afin d'améliorer le confort des pèlerins.

Le ministre saoudien des Transports et des Services logistiques, Saleh bin Nasser Al-Jasser, a annoncé jeudi que 32 nouvelles innovations technologiques seront testées au cours de l'actuelle saison de pèlerinage pour offrir divers services, des taxis volants aux services de livraison.

M. Al-Jasser a révélé une nouvelle technologie qui sera appliquée pour la première fois sur les routes, à savoir l'utilisation d'un mélange d'asphalte et de caoutchouc pour l'aménagement de la principale zone piétonne afin d'améliorer le confort des pèlerins.

Il a également souligné que le revêtement blanc avait été plus largement déployé, contribuant à réduire les températures de plus de 15 degrés Celsius, y compris la zone adjacente à la mosquée Namira à Arafat, en plus de l'utilisation accrue de drones pour inspecter et évaluer le réseau routier à l'aide d'un balayage thermique.

Le ministre Saoudien des Transports et des Services logistiques a ajouté que le système de transport et de logistique, est parfaitement préparé pour assurer un déplacement sûr et sans heurts des pèlerins à travers les différentes voies aériennes, terrestres, maritimes et ferroviaires, depuis leur arrivée au Royaume et leur passage par les deux saintes mosquées jusqu'à ce qu'ils achèvent leurs rituels et quittent le pays en toute sécurité.

"Six aéroports du Royaume ont été aménagés pour accueillir les vols de pèlerins, en organisant 7 700 vols, en offrant 3,4 millions de sièges à bord", conclut M. Al-Jassem.

