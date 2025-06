Par Sylvia Chebet

L'économiste kenyan XN Iraki voit la loi universelle de l'attraction à travers le prisme de sa discipline académique.

« L'Afrique est comme une belle fille ; tous les hommes veulent sa main », déclare-t-il, faisant allusion au sommet inaugural Corée du Sud-Afrique 2024 qui vient de s'achever et qui a réuni à Ilsan et à Séoul quelque 25 chefs d'État et de gouvernement du continent.

Cet événement, qui s'est déroulé les 4 et 5 juin, est le dernier d'une série de sommets africains similaires organisés par la Russie, l'Italie, la Chine et la France.

Comme les autres prétendants de l'Afrique, Séoul s'est engagé à investir des milliards de dollars sur le continent.

« Pour stimuler la coopération avec l'Afrique, la Corée du Sud augmentera l'APD (Programme d'aide publique au développement) à environ 10 milliards de dollars jusqu'en 2030 », a annoncé le président Yoon Suk Yeol à l'assemblée.

« La Corée du Sud fournira également 14 milliards de dollars pour le financement des exportations », a-t-il ajouté.

Pour Iraki, professeur à l'école de commerce de l'université de Nairobi, quiconque nie la ruée vers l'Afrique « est soit endormi, soit somnolent ».

S'endormir et perdre

Les États-Unis semblent être entrés en hibernation après leur sommet africain de 2014, perdant du terrain face à la Chine sur le plan économique et face à la Russie sur le plan de la sécurité.

Mais en mai dernier, Washington a déroulé le tapis rouge pour le président kényan William Ruto. Le dîner d'État organisé par la Maison-Blanche à l'occasion de cette visite était le premier organisé pour un dirigeant africain depuis 15 ans.

« Nous lançons ce que nous appelons une vision Nairobi-Washington », a déclaré le président Joe Biden lors d'une conférence de presse conjointe avec M. Ruto à la Maison-Blanche.

« Cette initiative va rassembler les institutions financières internationales afin de mobiliser davantage de ressources pour les pays criblés de dettes, d'ouvrir davantage d'opportunités pour le financement du secteur privé et de mettre en place des pratiques de prêt plus transparentes, plus durables et plus abordables ».

Pour sa part, le président Ruto a déclaré catégoriquement que le pays d'Afrique de l'Est n'était tourné ni vers l'Est ni vers l'Ouest, mais « vers l'avant ». Il a déclaré que les États-Unis avaient l'occasion de rééquilibrer radicalement leur influence en Afrique.

« L'Amérique doit se montrer à la hauteur », a déclaré M. Ruto. « Le fait d'être une démocratie, d'être un pays qui croit en l'État de droit, doit compter. La démocratie doit tenir ses promesses ».

Les experts y ont vu une reconnaissance du fait que les États-Unis avaient pris du retard et qu'ils devaient le rattraper.

Dans un élan renouvelé, Joe Biden a annoncé le projet du Congrès de désigner le Kenya comme un allié majeur non membre de l'OTAN.

Le facteur OTAN

Créée pour contrer l'ancienne Union soviétique et ses alliés, l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord (OTAN) existe depuis 75 ans. Son objectif déclaré est de garantir la sécurité et la liberté des pays européens et nord-américains situés aux deux extrémités de l'océan Atlantique grâce à ses ressources politiques et militaires.

« En d'autres termes, être un allié non membre de l'OTAN signifie que l'on peut avoir accès à du matériel militaire, à des logiciels et à des renseignements, ce qui, espérons-le, rend le pays plus sûr », explique M. Iraki à TRT Afrika. « Mais vous n'obtiendrez peut-être pas autant de protection qu'un membre de l'OTAN, par exemple en étant défendu en cas d'attaque ».

Il souligne que depuis qu'elles ont reçu le statut d'allié majeur non membre de l'OTAN, trois nations africaines - le Maroc, la Tunisie et l'Égypte - ont bénéficié de matériel militaire et sont désormais considérées comme l'une des forces armées les plus puissantes de la région du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord.

Une fois que le Congrès américain aura donné son accord, le Kenya deviendra le 19e pays à être désigné comme un allié majeur non membre de l'OTAN, et le premier dans la région de l'Afrique subsaharienne.

Mais il y a un revers à la médaille. « Je crains qu'en affichant ouvertement notre alignement (du Kenya) sur les États-Unis, nous nous créions de nouveaux ennemis. La grande question est de savoir si les avantages l'emportent sur les risques », déclare M. Iraki.

L'économiste et commentateur soulève également une autre question. « Le Kenya est probablement en train de rompre son statut de membre du Mouvement des non-alignés (MNA) en étant un allié de l'OTAN ».

Toutefois, de nombreux analystes estiment que l'influence du Mouvement s'amenuise à mesure que les frontières s'estompent dans un monde de plus en plus multipolaire. Aujourd'hui, les pays recherchent des alliances qui servent leurs intérêts.

Pas de repas gratuits

Les États-Unis comptent le Kenya parmi leurs partenaires démocratiques stables sur le continent, appréciant sa contribution aux efforts de paix et de sécurité dans des pays en difficulté tels que la Somalie, la République démocratique du Congo, le Soudan et Haïti.

Bien que cette collaboration stratégique dure depuis 16 ans, les analystes voient plus loin dans la récente bienveillance des États-Unis à l'égard de Nairobi. L'influence des États-Unis en Afrique s'est affaiblie au cours des 50 dernières années et ils saisissent l'occasion de revenir sur le devant de la scène.

« Je pense que les États-Unis disent aussi que nous ne pouvons pas laisser les ressources du continent à la seule Chine. Ils veulent une participation aussi importante", déclare M. Iraki.

Le président Ruto est rentré de sa visite d'État de trois jours avec une série de cadeaux, dont le projet d'autoroute Nairobi-Mombasa de 3,5 milliards de dollars et un accord de sécurité de 7 milliards de dollars.

Les États-Unis envoient également 16 hélicoptères et environ 150 véhicules blindés pour renforcer la participation du Kenya aux missions de maintien de la paix.

Un certain nombre d'analystes prévoient que les pays de l'Est répondront probablement par d'autres offres de commerce et d'investissement pour contrer les États-Unis.

« Nous espérons que nous bénéficierons à la fois de l'Est et de l'Ouest à long terme. Comme on dit en swahili, tutapita kati kati yao (nous passerons par le milieu)", déclare Iraki.

Définir les intérêts

Compte tenu du nouvel élan de croissance, les experts recommandent que le continent le plus dynamique du monde définisse clairement ses intérêts stratégiques afin de tirer des avantages durables de ses riches réservoirs de minerais.

« Je suis sûr que vous avez remarqué que de nos jours, les couples concluent un accord prénuptial avant de se marier », déclare M. Iraki. « Si nous n'avons pas d'intérêts bien définis, nous serons exploités ».

L'économiste insiste sur le fait que les citoyens ordinaires, au bas de la pyramide, devraient être les premiers à ressentir l'impact de ces partenariats ou alliances.

« En fin de compte, les gens veulent de l'argent dans leurs poches, que leurs gouvernements soient orientés vers l'Est ou vers l'Ouest », explique-t-il. « Il doit s'agir d'une histoire de croissance économique globale, où tout le monde est gagnant. Tout le monde doit y trouver son compte ».

