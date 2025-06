Par Firmain Eric Mbadinga

Sarah Bouloungui, 38 ans, serre son sac à main, les lèvres frémissantes et les yeux remplis d'un mélange d'espoir et d'appréhension alors qu'elle attend son tour dans la salle d'attente bondée du Centre Hospitalier Universitaire (CHU) Mère-Enfant Jeanne Ebori à Libreville au Gabon.

Elle fait partie des dizaines de femmes qui se rendent quotidiennement au centre, espérant que la médecine moderne les aidera à réaliser leur désir de devenir mères.

Cela fait maintenant 46 ans que le monde a réagi avec incrédulité à la naissance du premier bébé-éprouvette, Louise Brown, à Oldham, dans le nord-ouest de l'Angleterre.

Ce moment fondateur et magique de l'histoire de la médecine est aujourd'hui une réalité accessible aussi bien en Afrique que dans le reste du monde, donnant de l'espoir à des millions de femmes qui ne peuvent pas concevoir naturellement pour diverses raisons.

L'obstacle du coût

La fécondation in vitro (FIV), terme qui a remplacé l'appellation initiale de '' bébé-éprouvette '', s'est avérée avoir un taux de réussite décent, même dans les cas les plus difficiles, notamment en raison de l'âge et de l'état de santé.

Ce qui reste un défi, c'est le coût d'un tel traitement. La FIV est une possibilité limitée en termes de facilité d'accès et est souvent inabordable pour la majorité dans plusieurs pays africains.

Le Gabon, pays d'Afrique centrale qui compte un peu plus de deux millions d'habitants, s'est engagé dans cette révolution avec un plan structuré, en commençant par la formation du personnel médical, la construction d'infrastructures et l'acquisition du matériel nécessaire.

Les couples gabonais qui ont du mal à avoir des enfants pour des raisons médicales et qui souhaitent recourir à la FIV n'ont plus besoin de quitter leur pays.

"Avant de venir au CHU, j'ai essayé tout ce qui était possible. J'ai consulté plusieurs gynécologues et on m'a diagnostiqué une endométriose (épaississement de la muqueuse utérine).J'ai reçu un traitement et on m'a dit que je pouvais tomber enceinte, mais je n'ai pas réussi", explique Sarah à TRT Afrika.

Le parcours de Sarah vers la maternité a été semé d'embûches médicales et sociales.

"Imaginez un mariage sans enfant, c'est difficile. Vos voisins, vos amis et vos connaissances savent que vous êtes mariés. Vos beaux-parents vous accusent d'avoir eu plusieurs avortements avant d'épouser leur fils. C'est difficile à vivre", dit Sarah, la voix enrouée par l'émotion.

Avant d'opter pour la FIV, Sarah a dû convaincre son mari, qui s'interrogeait surtout sur sa fiabilité de la pratique.

Une fois le mari de Sarah décidé, le couple s'est entièrement confié aux équipes médicales du CHU. Après un processus long et coûteux, leur espoir a porté ses fruits. Sarah est devenue maman il y a quelques mois.

"C'est le plus beau cadeau de ma vie. Quand je vois ce bébé, je me dis : « Merci, Dieu, de t'être souvenu de moi »", dit-elle, des larmes de joie coulant sur son visage.

Des grossesses réussies

Le CHU Mère-Enfant Jeanne Ebori est le premier hôpital gabonais à proposer la FIV. Depuis 2022, date de création de l'unité, son service de PMA (procréation médicalement assistée) a atteint à ce jour un taux de réussite de 37%.

À ce jour, au moins 130 couples y ont été traités, et 70 % des procédures de FIV ont abouti à 30 grossesses réussies et à des accouchements en bonne santé.

"Nous estimons que 20 à 30 % des couples gabonais sont stériles. Lorsqu'une femme atteint l'âge de 40 ans, le pourcentage de conception par cycle devient très faible. Il y a aussi le problème des infections et autres maladies", explique le Dr Jean-François Meyé, directeur du CHU Mère-Enfant Jeanne Ebori.

Malgré la stigmatisation sociale et les défis, de nombreuses femmes comme Urlette Etima, 33 ans, et Emarence Koumba, une évangéliste, ont choisi de faire un acte de foi en recourant à la FIV. "Il y a toujours de l'espoir. Je crois que dans la vie, il faut tenter sa chance et surmonter les obstacles", déclare Urlette, une ancienne cadre de banque qui s'est reconvertie dans l'entrepreneuriat.

Mariés depuis deux ans, Emerance et son mari Gauthier font confiance au Dr Orphelia Makoyo et à son équipe pour leur donner les meilleures chances de devenir des parents biologiques.

Procédure

Au cours d'une procédure classique de FIV, la première étape consiste à extraire les ovocytes d'une patiente qui ne parvient pas à tomber enceinte naturellement. Les ovocytes prélevés sont ensuite fécondés avec des spermatozoïdes in vitro, c'est-à-dire en dehors du corps de la femme, dans un laboratoire.

''Si la fécondation est réussie, le ou les ovules obtenus peuvent être implantés dans l'utérus de la patiente '', explique le Dr Makoyo.

Bien que la FIV ait aidé de nombreuses personnes au Gabon et dans d'autres pays africains à devenir parents contre toute attente, il reste encore des obstacles mentaux à franchir.

"Pour certains Africains, la FIV est une forme d'archaïsme culturel qu'ils ne peuvent pas comprendre. Un changement de perception ou de mentalité viendra, mais cela prendra des générations", explique le sociologue tchadien Félix Mbété à TRT Afrika.

Dans la société gabonaise, profondément ancrée dans les traditions, les femmes sont souvent tenues pour responsables de l'infertilité des couples qui peinent à concevoir.

Pour éviter cela, le Dr Aurélie Engangoye, infectiologue au Centre international de recherche médicale de Franceville, invite les femmes à veiller à leur santé avant d'envisager d'avoir un enfant.

''Dans certains cas, une infection peut entraîner des complications au niveau de la reproduction et d'autres maladies. Pour les hommes, une réduction de la qualité et de la quantité des spermatozoïdes est également un facteur", explique-t-elle à TRT Afrika.

Depuis plus de deux ans, le Dr Meyé constate une augmentation constante du nombre de couples ayant recours au traitement de la stérilité masculine et à la FIV, bien que celle-ci soit coûteuse.

La procédure coûte actuellement entre 2 et 3,5 millions de francs CFA (3 318-5 792 dollars américains) au Gabon, un pays où le salaire minimum est de 150 000 francs CFA (248 dollars américains).

Pourtant, pour des femmes comme Sarah, ce voyage, malgré ses difficultés, vaut la peine d'être parcouru. Pour elles, il ne s'agit pas seulement de devenir mères. Il s'agit de briser les barrières et de changer les perceptions, un bébé à la fois.

