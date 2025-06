L’ambassade du Royaume-Uni a réitéré l’importance des forêts et des populations du bassin du Congo dans le cadre d’une réunion des Parties du Partenariat pour les Forêts du Bassin du Congo (PFBC) lors d'une réception organisée pour les pays donateurs à la résidence britannique.

Cette rencontre a eu lieu à Kinshasa, dans la capitale de la RDC, et plusieurs diplomates britanniques et congolais y ont pris part.

"La collaboration entre tous nos pays est essentielle pour avoir un impact plus large et positif sur les forêts et pour les populations qui en dépendent", a déclaré Alyson King, ambassadrice de la Grande-Bretagne en RDC.

Lire aussi

Félix Tshisekedi plaide pour la diversification des sources de financements climatique

La diplomate Britannique affirme que "ce programme va travailler directement avec les communautés locales pour créer des activités dont elles bénéficieront".

"Le programme "Investing in Forests and Sustainable Land Use" (Investir dans les forêts et l’utilisation durable des terres) fournit désormais plus de 65 millions £ pour soutenir le développement du secteur privé, en particulier dans le bassin du Congo", ajoute-t-elle.

Le bassin du Congo constitue l’une des plus importantes reserve de forêt tropicale sur la planète.

Au total, plus de 400 espèces de mammifères, 1 000 espèces d’oiseaux et 700 espèces de poissons ont trouvé refuge dans la zone.

Depuis plus de 50 000 ans, le bassin du Congo fournit nourriture, eau et abri à plus de 75 millions de personnes.

Près de 150 groupes ethniques distincts cohabitent parmi lesquels des habitants de la région de Ba'Aka, représentants les plus célèbres d’un ancien style de vie de chasseurs-cueilleurs dont le mode de vie et le bien-être sont intimement liés à la forêt.

"Nous réaffirmons l’engagement du Royaume-Uni à travailler avec les partenaires pour maximiser l’impact de ses programmes dans le bassin du Congo, mettant en avant la collaboration internationale et l’importance de répondre aux besoins des communautés locales", conclut l’ambassadrice de la Grande-Bretagne en RDC.

➤Suivez-nous sur TRT Afrika Français via notre chaîne WhatsApp