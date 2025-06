Sahel : l’UNHCR cherche 243,4 milliards de FCFA pour faire face à la crise humanitaire

Selon les données d’avril 2024, au Burkina Faso, au Mali et au Niger, plus de 3,3 millions de personnes ont été déplacées de force en raison de conflits incessants, aggravés par les effets de plus en plus sévères de la crise climatique.