Le groupe paramilitaire des Forces de soutien rapide, qui combat l'armée soudanaise depuis plus d'un an, a tiré des coups de feu et pillé un établissement de santé dans la région occidentale du Darfour, forçant sa fermeture, selon un groupe d'aide internationale.

Les forces de sécurité soudanaises ont attaqué l'hôpital sud d'Al-Fasher, capitale de la province du Darfour-Nord, dimanche, ouvrant le feu sur le personnel médical et les patients, a déclaré Médecins sans frontières dans un communiqué.

Cette attaque a eu lieu alors que la RSF a intensifié son offensive pour tenter de prendre le contrôle de la ville, dernier bastion de l'armée dans la région tentaculaire du Darfour.

Deux semaines de combats le mois dernier à Al-Fasher et dans ses environs ont fait plus de 120 morts.

Entre-temps, l'armée s'est alliée à des groupes rebelles et a formé une force conjointe pour garder le contrôle de la ville, où des centaines de milliers de personnes déplacées ont trouvé refuge depuis le début du conflit.

"Il est scandaleux que les forces de sécurité aient ouvert le feu à l'intérieur de l'hôpital. Il ne s'agit pas d'un incident isolé, puisque le personnel et les patients subissent depuis des semaines des attaques de toutes parts, mais ouvrir le feu à l'intérieur d'un hôpital dépasse les bornes", a déclaré Michel Lacharite, responsable des opérations d'urgence à Médecins sans frontières.

Au moment de l'attaque, il y avait 10 patients et une équipe médicale réduite, car le groupe d'aide et le ministère soudanais de la santé avaient commencé à évacuer les patients et à transférer les services médicaux la semaine dernière vers d'autres installations, a déclaré le groupe d'aide.

La plupart des patients et de l'équipe médicale, y compris le personnel de Médecins sans frontières, a réussi à fuir la fusillade.

Touchés par des obus de mortier

Il n'a pas été possible de déterminer immédiatement si l'attaque avait fait des victimes, selon l'organisation humanitaire.

Un porte-parole de RSF n'a pas répondu aux appels téléphoniques visant à obtenir des commentaires.

L'établissement a été touché par des obus de mortier et des balles à trois reprises entre le 25 mai et le 3 juin, tuant deux personnes et blessant 14 patients, selon Médecins sans frontières.

Le conflit soudanais a débuté en avril de l'année dernière, lorsque les tensions croissantes entre les chefs de l'armée et les forces de sécurité soudanaises ont débouché sur des combats ouverts dans la capitale, Khartoum, et dans d'autres régions du pays.

La guerre a ravagé le Soudan, tuant plus de 14 000 personnes et en blessant des milliers d'autres, tout en poussant la population au bord de la famine.

Le mois dernier, l'agence alimentaire des Nations unies a averti les belligérants qu'il existait un risque sérieux de famine et de mort généralisées au Darfour et ailleurs au Soudan s'ils n'autorisaient pas l'acheminement de l'aide humanitaire dans cette vaste région de l'ouest du pays.

Des violences sexuelles généralisées et d'autres atrocités commises par les deux parties ont également été signalées, constituant des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité, selon les Nations unies.

