Par Nadia Ahmad

Les efforts déployés par les États-Unis pour fournir une aide humanitaire aux Palestiniens par l'intermédiaire d'une jetée fraîchement construite au large de la côte de Gaza ne sont pas couronnés de succès.

Ce projet de 320 millions de dollars, dont la construction a pris deux mois, n'a fonctionné qu'une semaine en mai, avant de se briser en raison du mauvais temps. Il est actuellement en cours de réparation.

La fourniture d'une aide humanitaire à la bande de Gaza, bombardée par Israël, semble noble à première vue. Toutefois, en y regardant de plus près, on s'aperçoit que des motifs cachés sont en jeu et qu'ils pourraient déstabiliser davantage la région et remodeler le paysage énergétique en faveur des intérêts des entreprises américaines.

Compte tenu des pratiques obstructives de lobbying du secteur pétrolier et gazier, la jetée de la Maison Blanche pourrait être un cheval de Troie, cachant des plans qui enracineront davantage les conflits et les inégalités.

Cette jetée s'inscrit dans un schéma d'engagement sélectif et d'agendas cachés des États-Unis, en particulier lorsque des gisements de pétrole et de gaz sont en jeu. Cela inclut l'escalade des tensions géopolitiques entre l'Équateur et le Mexique et entre la Guyane et le Venezuela.

Présence militaire américaine

La jetée de Gaza vient s'ajouter aux antécédents du secrétaire d'État Antony Blinken au Moyen-Orient, qui perpétue la guerre sous couvert de diplomatie.

Bien qu'elle ait promis de mettre fin aux « guerres éternelles » et de défendre les droits de l'homme, l'administration Biden n'a pas été à la hauteur de ses promesses.

L'efficacité de la jetée pour atténuer de manière significative la crise humanitaire de Gaza est discutable.

La majeure partie de l'aide transite par les points de passage frontaliers, et le blocus israélien à ces endroits reste en place, limitant considérablement les déplacements et l'accès aux produits de première nécessité.

Ainsi, la construction d'une jetée équivaut à boucher une digue avec un doigt. Le renforcement de la présence militaire américaine qui l'accompagne et ses implications pour les accords régionaux sur le gaz sont encore plus préoccupants.

Le déploiement de 1 000 soldats américains supplémentaires, censés contribuer aux efforts d'aide, suscite des craintes compte tenu du soutien militaire substantiel apporté par les États-Unis à Israël.

Ce renforcement des forces près de Gaza pourrait être une tentative de promouvoir les intérêts stratégiques américains et israéliens, y compris l'exploitation de réserves de gaz offshore inexploitées.

Cela pourrait être particulièrement vrai pour Chevron, qui a participé à la prospection de gaz au large des côtes israéliennes et s'est associé à des entreprises israéliennes dans le cadre de grands projets.

Alors que le président Donald Trump a choisi Rex Tillerson, ancien PDG d'ExxonMobil, comme premier secrétaire d'État, M. Biden a fait confiance à M. Blinken, anciennement consultant pour Chevron, pour ses compétences en matière de diplomatie énergétique.

Avec un nombre impressionnant de 75 voyages dans 84 pays à la fin du mois dernier, M. Blinken illustre le pouvoir d'un diplomate raffiné. Son style sophistiqué, ses traits équilibrés et sa communication claire projettent la fiabilité, favorisent la confiance et facilitent l'engagement international.

Pourtant, derrière cette façade impeccable se cache l'influence des grandes sociétés transnationales et leur appétit insatiable pour le pétrole et le gaz.

Alors que Blinken parcourt le monde en jet, ses actions sont le reflet de l'administration américaine qui privilégie les intérêts des entreprises au détriment des droits de l'homme, tout en fermant les yeux sur le génocide en cours dans la bande de Gaza.

Si Blinken avait un slogan diplomatique, il dirait : « Roues en l'air. Les bombes s'en vont. Pompez les barils ! »

L'enjeu Chevron

La jetée de Gaza et le renforcement de la présence militaire américaine pourraient ouvrir la voie à l'expansion de Chevron dans les eaux de Gaza, au détriment des droits environnementaux et fonciers des Palestiniens.

L'expansion territoriale d'Israël dans la bande de Gaza pourrait conférer à Chevron des droits fonciers qui se traduiraient par des droits d'exploitation du pétrole et du gaz en mer pour d'autres opérations énergétiques.

Le contrôle de ces réserves de gaz modifierait considérablement l'équilibre des pouvoirs dans la région, Chevron et les entreprises énergétiques américaines étant en passe d'en tirer profit, tout en exacerbant les tensions autour des ressources.

Permettre à Israël d'élargir son empreinte énergétique et aux États-Unis d'élargir la leur va à l'encontre des intérêts économiques et stratégiques à long terme des nations de la région.

Chevron a l'habitude de s'immiscer dans les procès environnementaux et les interventions en matière de droits de l'homme, en particulier lorsque des gisements de pétrole et de gaz sont concernés.

WestExec Advisors, un cabinet de conseil secret fondé en 2017 par Blinken et Michèle Flournoy, a suscité des inquiétudes quant à la transparence et à l'influence potentielle sur les dépenses fédérales lorsqu'il est devenu connu comme le "Cabinet de Biden en attente".

Peu après la prise de fonction de M. Biden en février 2021, l'armée du Myanmar a renversé son gouvernement démocratiquement élu.

Chevron, qui entretenait depuis longtemps des relations avec une entreprise publique liée aux généraux militaires, a réussi à faire pression contre des sanctions qui auraient perturbé les opérations des militaires.

Autre exemple, Chevron s'est soustrait à un jugement de 9,5 milliards de dollars prononcé à son encontre en Équateur pour pollution pétrolière en intentant un procès RICO à l'encontre de l'avocat Steven Donzinger.

Un juge de Manhattan a annulé la décision de la Cour suprême de l'Équateur, rendant le jugement inapplicable.

Avance rapide jusqu'en 2024. Lors du Forum économique mondial de cette année, M. Blinken a discuté des conséquences potentielles de la guerre à Gaza et du changement historique au Moyen-Orient, soulignant la nécessité d'établir un État palestinien indépendant.

De son côté, Michael Wirth, PDG de Chevron, s'est inquiété des risques pesant sur les livraisons de pétrole et des hausses de prix potentielles.

La réticence apparente de l'administration Biden à intervenir sur les questions des droits de l'homme au Myanmar et en Israël, associée à la présence d'anciens employés de WestExec Advisors à des postes clés, soulève des inquiétudes quant à la priorité donnée aux intérêts des entreprises sur les droits de l'homme.

Le précédent créé par Chevron en ce qui concerne la priorité donnée aux intérêts pétroliers suggère que l'influence de l'entreprise au sein de l'administration pourrait avoir influencé les décisions de politique étrangère d'une manière favorable aux résultats de l'entreprise.

Réponse de la région MENA Face à ces développements, les pays du Moyen-Orient et d'Afrique du Nord doivent agir de manière décisive pour contrer les initiatives américaines et israéliennes. Un blocus pétrolier visant Israël pourrait être un outil puissant, permettant de le frapper là où ça fait mal économiquement.

Les pays devraient également envisager d'imposer des sanctions à Israël pour le contraindre à mettre fin au blocus de Gaza et à cesser d'exploiter les ressources palestiniennes.

L'élection présidentielle américaine approchant à grands pas, le moment est venu pour les pays de la région MENA d'exercer une pression diplomatique maximale, en s'inspirant de l'expérience de Blinken.

Tout est possible au cours d'une année électorale, et les deux partis seront désireux d'éviter les crises en matière de politique étrangère.

L'attentisme n'est pas de mise : la population de Gaza ne peut se permettre d'attendre que ses souffrances s'aggravent et que ses ressources soient volées par la société californienne Chevron.

La diplomatie de M. Blinken a été marquée par un engagement sélectif, avec des ouvertures à l'égard de certaines nations musulmanes, contrastant avec un durcissement des sanctions à l'égard d'autres. La tiédeur de la réponse de l'administration aux réfugiés de Syrie, d'Afghanistan et d'ailleurs révèle la priorité qu'elle accorde aux intérêts géopolitiques et corporatistes plutôt qu'aux intérêts humanitaires.

Pour réaliser de véritables progrès, MM. Blinken et Biden doivent agir de manière transparente, en donnant la priorité aux besoins des Palestiniens et au partage équitable des ressources.

Un tel changement de cap implique de mettre fin au blocus, de réaliser des investissements à long terme, de soutenir l'autodétermination palestinienne et la création d'un État, et de mettre fin à l'extractivisme qui nuit aux communautés autochtones et locales.

La paix et la stabilité exigent de rendre compte de la guerre génocidaire d'Israël et d'adopter une approche équilibrée de la coopération régionale en matière d'énergie, et non de militariser et d'exploiter les ressources en les faisant passer pour de l'aide.

Ce n'est qu'en donnant la priorité à la justice, à l'autodétermination, à la souveraineté environnementale et aux préoccupations humanitaires plutôt qu'aux profits d'entreprises comme Chevron que nous pourrons espérer briser le cycle de la souffrance à Gaza et dans la région.

Le monde voit à travers le vernis de la diplomatie américaine - il est temps pour les pays de la région MENA d'agir de manière décisive avant qu'il ne soit trop tard.

Nadia Ahmad est professeur de droit à Orlando, en Floride, et membre du Rutgers Center for Security, Race, and Rights. Elle est également candidate au doctorat en études environnementales à l'université de Yale. Elle est cofondatrice de Ceasefire 2024.

Clause de non-responsabilité : les opinions exprimées par l'auteure ne reflètent pas nécessairement les opinions, les points de vue et les politiques éditoriales de TRT Afrika.

