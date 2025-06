L'Assemblé nationale de la République démocratique du Congo investit ce mardi la Première ministre Judith Suminwa, la première femme à occuper ce poste dans le pays.

Elle est attendue avec son équipe de 54 membres, pour présenter et défendre le programme d’actions de son gouvernement pour un quinquennat.

Pour réaliser l'ensemble de ces projets, le coût du programme d'actions du gouvernement sur une période de 5 ans est estimé à 92 milliards de dollars, soit un coût annuel moyen de 18 milliards de dollars.

Lire aussi

La RDC forme un nouveau gouvernement, cinq mois après la présidentielle

Nommée le 1ᵉʳ avril, Judith Suminwa, 56 ans, succède à Jean-Michel Sama Lukonde, qui avait présenté sa démission le 21 février.

Si Judith Suminwa obtient la confiance du parlement, son gouvernement sera investi et va directement entrer en fonction.

La Première ministre avait déposé son programme samedi dernier auprès du président de la Chambre basse du Parlement, Vital Kamerhe qui l’a immédiatement distribué aux députés en vue de faciliter le débat général.

Ce programme vise à créer plus d’emplois, protéger et renforcer le pouvoir d’achat des Congolais, pacifier le pays et mieux protéger la population. Il s'agira également de construire une économie plus diversifiée et plus compétitive, d'assurer plus d’accès aux services sociaux de base comme l’enseignement, les soins de santé, l’eau et l’électricité ainsi que de renforcer l’efficacité des services publics.

➤ Suivez-nous sur TRT Afrika Français via notre chaîne WhatsApp