Le tribunal du pôle national économique et financier a accordé, lundi, la liberté provisoire à Hamadoun Bah, secrétaire général du Syndicat National des assurances, banques et établissements financiers et commerce du Mali (SYNABEF), a appris Anadolu auprès des sources judiciaires et syndicales.

"Nous, Ag Houssa Mohamedine, procureur de la République en charge du Pôle national économique et financier du tribunal de la grande instance de la commune III du district de Bamako ordonnons à Monsieur le régisseur de la Maison Centrale d'Arrêt de Bamako de mettre en liberté le nommé Hamadoun Bah inculpé de faux et usage de faux ", a indiqué une ordonnance publiée, ce lundi 10 juin 2024, par le procureur de la République financier Ag Houssa Mohamedine et consultée par Anadolu.

Le SYNABEF a, de son côté, déclaré dans un communiqué : ''Nous avons le plaisir de vous informer de la mise en liberté de notre camarade Secrétaire Général du SYNABEF Hamadoun BAH. Le Bureau Exécutif du SYNABEF remercie l'ensemble des militantes et militants, les camarades des syndicats nationaux, des unions régionales et locales de l'UNTM pour leur grande mobilisation et leurs soutiens multiformes,'' a expliqué Abdoulaye Keïta, premier secrétaire général adjoint dudit syndicat.

Le SYNABEF est en grève depuis le jeudi 6 juin pour protester contre l'arrestation Hamadoun Bah, secrétaire général du SYNABEF et secrétaire général adjoint de l'Union Nationale des Travailleurs du Mali (UNTM) la plus grande centrale syndicale du pays.

Il a été arrêté mercredi suite à une plainte déposée par l'ancien secrétaire du Comité syndical de la BDM (Banque de développement du Mali), Papa Sadio Traoré, pour "faux et usage de faux", "injures" et "diffamation".

La cause de son arrestation serait liée à la suspension du comité syndical de la Banque de Développement du Mali de toutes ses activités syndicales à la veille du renouvellement du bureau dudit comité syndical, l'empêchant ainsi d'être candidat pour un autre mandat.

C'est dans ce contexte qu'un nouveau bureau dirigé par Daouda Diarra été mis en place.

