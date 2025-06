Un jeune homme de 19 ans a été abattu par une policière, dimanche soir, à Cherbourg (Manche), alors qu'il tentait de fuir un contrôle routier, a annoncé, lundi, le procureur de la République, Pierre-Yves Marot.

Le conducteur n'a "pas obtempéré aux sommations" et a poursuivi sa route avant d'être stoppé par un autre véhicule de police. Les trois occupants ont pris la fuite à pied : un a réussi à s'échapper, un autre a été interpellé et placé en garde à vue pour recel, le véhicule étant signalé volé.

Un tir mortelle sur la poitrine

"Le troisième individu, un jeune homme de 19 ans originaire de Cherbourg-en-Cotentin, a confronté deux policiers du second équipage et a bousculé l'un d'eux en fuyant", a indiqué le procureur.

"Un fonctionnaire a alors utilisé un pistolet à impulsion électrique", tandis "qu'un autre agent a tiré avec son arme à feu, le touchant mortellement à la poitrine", selon le parquet. La policière responsable du tir mortel était en garde à vue, lundi soir, pour homicide volontaire.

Selon le média La Dépêche, le jeune homme tué n’était pas armé.

L’enquête a été confiée à L'IGPN, l'Inspection générale de la police nationale et des investigations sont en cours pour déterminer le déroulement précis des faits.

Le préfet de la Manche, Xavier Brunetière, et le maire de Cherbourg-en-Cotentin, Benoît Arrivé, ont exprimé "leur émotion" dans un communiqué commun et ont appelé au " calme, à la dignité et au respect du deuil de la famille".

Pour rappel, la mort à Nanterre (Hauts-de-Seine) de Nahel, un jeune adolescent, il y a tout juste un an, avait suscité une vague d'émotions en France, déclenchant des émeutes et des manifestations dans plusieurs villes durant l'été 2023. À l'occasion de l'anniversaire de sa mort, Mounia Merzouk, sa mère, appelle à une marche le 29 juin à Nanterre, pour protester contre "l'impunité policière" et demander justice pour son fils, décédé un an plus tôt.

