Par Sylvia Chebet

Nous sommes en 1993. Les téléphones mobiles étaient encore loin d'être entrés dans l'espace mental du public, et encore moins dans la quasi-totalité des foyers.

Le Dr Caroline Kisia, alors fraîchement diplômée de l'école de médecine de l'université de Nairobi, venait d'être affectée à un hôpital de l'arrière-pays du comté côtier de Kilifi, au Kenya. Cette mission enthousiasmait et terrifiait à la fois le jeune médecin.

"Je suis allée travailler à l'hôpital St Luke de Kaloleni, dans le Giriamaland, et j'ai tout de suite eu l'impression d'être jetée dans le grand bain", raconte le Dr Kisia à TRT Afrika.

Un soir, peu après son arrivée, la jeune médecin a reçu un patient présentant des complications qu'elle n'avait jamais rencontrées au cours de sa formation. Elle n'avait aucune idée de la marche à suivre, mais se répétait sans cesse : "Je suis la seule qu'ils aient" : "Je suis la seule qu'ils ont".

Le patient avait été agressé et son corps portait de profondes entailles causées par une machette. Ses signes vitaux, comme la tension artérielle, n'étaient pas enregistrables.

Le Dr Kisia recule encore devant ce souvenir. « Il faut d'abord s'assurer que le patient respire, arrêter l'hémorragie et inverser le choc », se souvient-elle. À son grand désarroi, aucun chirurgien n'était disponible pour l'aider.

Au lieu de cela, on lui a rappelé les principes de base et on lui a dit de faire de son mieux. "Nous étions deux, moi et un autre médecin militaire. Nous étions camarades de classe à l'école de médecine et avions fait un stage ensemble.

Nous avons emmené le patient en salle d'opération et fait ce que nous pouvions. Il a survécu.

Un environnement difficile

Les premiers jours du Dr Kisia dans la profession reflètent la réalité à laquelle sont confrontés de nombreux praticiens médicaux en Afrique, un continent dont le secteur de la santé manque de personnel, d'équipement et de financement.

Les téléphones portables sont peut-être devenus aussi courants que le soleil africain, mais les problèmes de santé de 1993 sont toujours d'actualité. Même les consultants, tout comme les jeunes praticiens, sont contraints de faire face à des situations qui dépassent leur domaine de spécialisation.

"En tant que médecins, nous sommes formés pour savoir ce que nous savons, mais nous sommes également formés pour connaître nos limites. Ainsi, si je vois un patient qui dépasse mon niveau de formation, je sais que je suis censé l'adresser à quelqu'un d'autre", explique le Dr Kisia.

Mais souvent, lorsqu'un patient a besoin d'une attention urgente et qu'il n'y a pas de spécialiste suffisamment proche pour l'orienter, le clinicien ou l'infirmière fait face à la situation de la meilleure façon qu'il connaisse.

Il en résulte des résultats médiocres pour les patients, qui conduisent parfois à la mort. "De nombreux patients sous dialyse ou souffrant d'insuffisance rénale terminale ont vu leur diabète mal pris en charge", explique le Dr Kisia.

Partage d'expertise

Selon l'OMS, l'Afrique subsaharienne compte environ 15 % de la population mondiale mais supporte près d'un quart de la charge de morbidité mondiale. Dans ce contexte, la région ne dispose que de 3 % du personnel de santé mondial et représente moins de 1 % des dépenses mondiales en matière de santé.

"J'étais en Zambie il n'y a pas longtemps. Il n'y a qu'une poignée d'endocrinologues pour un pays de 18 millions d'habitants. Comment s'assurer qu'un spécialiste traite tous ces diabétiques ? C'est là qu'intervient le projet ECHO (Extension for Community Health Outcomes)", explique le Dr Kisia, aujourd'hui directeur de la plateforme pour l'Afrique.

ECHO fonctionne selon un modèle en étoile qui met en relation le personnel de santé de première ligne - médecins, infirmières, sages-femmes, pharmaciens, techniciens de laboratoire et même agents de santé communautaires - avec des spécialistes dans des hôpitaux de référence et des hôpitaux universitaires.

Le Dr Sanjeev Arora, fondateur d'ECHO, considère le traitement des maladies chroniques comme l'équivalent d'un sport d'équipe. "L'objectif est de démonopoliser le savoir", explique-t-il dans une conférence TED.

"Généralement, le savoir est enfermé dans le cerveau d'un super-spécialiste comme moi. Et nous voulons le partager librement avec d'autres collègues des soins de santé primaires".

Du Nouveau-Mexique à l'Afrique

Il y a vingt ans, le Dr Arora était un spécialiste des maladies du foie et l'un des rares professionnels de la santé au Mexique à disposer de l'expertise nécessaire pour traiter l'hépatite C.

De nouveaux patients venant de loin et de près du centre des sciences de la santé de l'université du Nouveau-Mexique s'inscrivaient sur une liste d'attente de huit mois pour le consulter. Certains ont fini par développer un cancer du foie, conséquence d'une hépatite C non traitée, alors qu'ils attendaient leur tour. Quelques-uns sont décédés avant le début du traitement.

"Pas un seul clinicien de soins de santé primaires au Nouveau-Mexique ne traitait l'hépatite C. Nous avons donc élaboré le projet ECHO avec un objectif principal. Nous avons dit que nous allions développer la capacité de traiter l'hépatite C partout au Nouveau-Mexique", explique le Dr Arora.

Le programme de télémentorat, qui a commencé par traiter une maladie dans un pays, a rapidement pris de l'ampleur et est aujourd'hui présent dans 208 pays, contribuant au traitement de 70 maladies.

"Si une maladie est courante, que sa prise en charge est complexe, que le traitement évolue, qu'elle a un impact important sur la société et qu'elle s'aggrave si elle n'est pas traitée, alors elle remplit les conditions requises pour figurer sur ECHO. Notre objectif est d'améliorer les soins de santé pour les patients mal desservis dans le monde entier, et de le faire rapidement", déclare le Dr Arora.

Le Dr Kisia souligne que la plateforme révolutionne déjà la prestation de soins de santé dans les zones difficiles d'accès du continent en tirant parti de la technologie et en « transmettant les connaissances aux praticiens de santé sur place au lieu de devoir déplacer les patients vers les zones urbaines pour obtenir un traitement ».

En Afrique, le modèle a été introduit il y a 10 ans en Namibie. Aujourd'hui, 29 autres pays l'ont adopté. Au Kenya, des sessions sont organisées tous les quinze jours, réunissant des professionnels de la santé des 47 hôpitaux du comté et des experts des hôpitaux de référence.

Au Soudan, un centre ECHO a été créé pour traiter les maladies chroniques. "L'un des avantages que les professionnels de la santé retirent d'ECHO est qu'ils se sentent moins isolés", souligne le Dr Kisia, évoquant ses débuts en tant que médecin au fin fond de l'au-delà.

➤ Suivez-nous sur TRT Afrika Français via notre chaîne WhatsApp