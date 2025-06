L'armée israélienne est l'un des plus grands exportateurs d'armes au monde et bénéficie d'un soutien substantiel de la part des pays occidentaux, tant sur le plan financier que politique.

À eux seuls, les États-Unis accordent chaque année au moins 4 milliards de dollars d'aide militaire à Tel-Aviv. Les exportations militaires de l'Allemagne, y compris les véhicules blindés et les outils de communication, s'élevaient à 323 millions de dollars en 2023.

La France a vendu pour 226 millions de dollars d'équipements militaires au cours de la dernière décennie, tandis que le Canada a autorisé 21 millions de dollars de nouvelles exportations militaires vers Israël à la suite des attaques du Hamas d'octobre 2023.

Cependant, l'usage disproportionné de la force par Israël contre les civils palestiniens et son incapacité à atteindre l'objectif de sauver tous les otages israéliens ont soulevé des questions sur l'efficacité et la fiabilité de cette force militaire lourdement soutenue, qui prévoit maintenant d'ouvrir un nouveau front à sa frontière nord avec le Liban.

Cela fait plus de huit mois qu'Israël a lancé la guerre brutale contre Gaza, mais il n'a toujours pas été en mesure d'atteindre son objectif le plus discuté et le plus médiatisé : l'éradication du Hamas.

Le groupe de résistance palestinien, ainsi que d'autres groupes, opèrent toujours dans l'enclave. Il tend régulièrement des embuscades meurtrières aux forces israéliennes et diffuse les vidéos de ces incursions sur les médias sociaux.

Depuis 2006, à la suite de la deuxième guerre israélo-libanaise, l'armée israélienne fait l'objet d'un examen minutieux de la part de ses partisans et de ses détracteurs, tant au niveau national qu'international.

Elle a non seulement été accusée d'avoir commis des massacres et s'est attiré le discrédit durable d'une armée d' "assassins d'enfants" aux yeux de la communauté internationale, mais elle a également été jugée incompétente par les autorités israéliennes.

Elle a également été jugée incompétente par ceux, peu nombreux, qui la considèrent encore comme un soi-disant "acteur légitime". Pour ne rien arranger, une série d'évaluations internes et externes ont dressé un tableau très sombre des forces israéliennes.

Par exemple, un rapport de 2006 de la RAND Corporation a mis en évidence d'importantes lacunes opérationnelles et stratégiques, soulevant des questions sur l'état de préparation et l'efficacité de l'armée israélienne.

Ces préoccupations ont été reprises dans un dossier secret révélé en 2018, qui mettait en garde contre le fait que les forces israéliennes n'étaient pas préparées à d'éventuels conflits à grande échelle.

Les conclusions ont mis en évidence des problèmes systémiques, notamment une formation et un soutien logistique inadéquats.

Avec le choc qu'ils ont subi après le 7 octobre et les capacités opérationnelles du Hamas, l' "illusion de supériorité" a été soudainement déchirée et a forcé les Israéliens à agir avec une brutalité jamais vue auparavant, dans un effort pour couvrir la perte de prestige aux yeux des Israéliens et des gouvernements qui les soutiennent.

Aujourd'hui, ces troubles ont montré qu'il est temps de changer la perception de l'armée israélienne dans la région et dans le reste du monde.

Le mythe de l'invincibilité de l'armée israélienne a volé en éclats, révélant de profondes vulnérabilités longtemps masquées par une rhétorique et une propagande agressives.

Une réévaluation fondamentale est nécessaire pour remédier aux failles systémiques de la crédibilité de l'armée israélienne.

Les déficiences logistiques

La guerre à Gaza a révélé les déficiences de l'armée israélienne en termes de logistique, de stratégie et de concept de sécurité en général.

Lorsque la guerre a commencé le 7 octobre, Israël a construit un discours de "menace existentielle" qui est également lié au choc qui a émergé après que ses frontières ont été facilement franchies par les combattants palestiniens pour la première fois depuis 1948.

De nombreux éléments montrent que Tel-Aviv a été victime de sa propre illusion de supériorité. Dès les premières phases de la guerre, les problèmes de logistique et d'équipement de l'armée israélienne ont été largement débattus dans les médias locaux.

Les débats ont prouvé que ces problèmes sont devenus chroniques, au point que l'armée a décidé d'ouvrir une ligne téléphonique Whatsapp pour répondre aux "nombreuses plaintes concernant le manque d'équipement dans les unités de réserve".

En outre, des campagnes de dons auraient été menées pour la livraison d'équipements de base tels que des "chargeurs portables, des sous-vêtements, des produits d'hygiène et des articles de toilette".

Bien que le porte-parole de l'armée israélienne, Daniel Hagari, ait nié l'existence d'une telle situation, les médias israéliens ont rapporté que les soldats sont envoyés à Gaza même sans " bouteilles d'eau".

Un entretien récent avec des soldats israéliens à Jabalia, dans la bande de Gaza, a révélé que l'armée israélienne est confrontée à des problèmes systémiques profondément enracinés qui vont bien au-delà de la logistique et s'étendent à des domaines critiques tels que l'entraînement au combat.

Selon Haaretz, les nouveaux conscrits ont été déployés à Gaza avec un entraînement minimal, ce qui les désavantage considérablement dans les situations de combat, ce qui témoigne d'une négligence des normes militaires fondamentales.

L'armée israélienne semble actuellement faire preuve de myopie stratégique en accordant trop d'importance aux gains tactiques au détriment de la planification à long terme à Gaza.

En outre, le moral de l'armée se détériore, comme en témoigne le nombre croissant de réservistes qui s'abstiennent de servir.

Un rapport récent souligne cette désillusion croissante, de nombreux réservistes exprimant un profond mécontentement à l'égard de leur rôle et de l'état actuel de l'armée, qui fait suite à un mécontentement de longue date à l'égard de l'actuel gouvernement israélien d'extrême droite et fondamentaliste.

Yitzhak Brik, l'ancien médiateur de l'armée israélienne, qui a rédigé le rapport de 2018, avait également réitéré cette préoccupation deux mois seulement avant que la guerre n'éclate le 7 octobre.

Problèmes disciplinaires

Non seulement les forces militaires israéliennes sont accusées de tuer des civils et de commettre des crimes de guerre, mais il existe également un degré important de désordre dans leurs rangs.

Des rapports ont mis en évidence une tendance inquiétante à la mauvaise conduite parmi les soldats. Selon The Intercept, l'armée israélienne a tenté de contrôler le récit de ces offensives en occultant les cas de conduite inappropriée.

La censure militaire israélienne, une unité de renseignement militaire, a même informé les médias qu'il était interdit de faire des reportages sur certains sujets sans autorisation préalable.

Il s'agit notamment de révélations embarrassantes sur la manière dont le Hamas a utilisé les armes capturées aux soldats israéliens, de discussions sur les réunions du cabinet de sécurité et sur les otages israéliens à Gaza - une question que le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a été critiqué pour avoir mal gérée.

Parallèlement, le principal avocat militaire israélien a dû adresser des avertissements aux troupes concernant leur comportement à Gaza, signalant une rupture de la discipline et la nécessité d'adhérer au droit international après les nombreuses informations faisant état de pillages et d'actes de vandalisme commis par des soldats israéliens.

À cet égard, des soldats se sont filmés en train de vandaliser des biens palestiniens et, dans certains cas, ont mis ces vidéos en ligne. "Je pense que tout le monde dans notre section a pris une cafetière", a déclaré un sergent israélien à Gaza lors d'une interview réalisée par The Economist.

Selon le bureau des médias du gouvernement palestinien dans l'enclave, au moins 25 millions de dollars en espèces, en or et en objets de valeur ont été pillés au cours des trois premiers mois de la guerre.

La politisation de l'armée

L'un des principaux facteurs contribuant à la perte de compétence de l'armée israélienne est son implication excessive dans les médias et sa transformation en acteur politique. Cette surexposition a non seulement terni son image mais aussi révélé ses vulnérabilités.

Selon un rapport d'Ynet, l'armée israélienne a ouvertement révélé ses difficultés économiques, exposant ses besoins d'une manière qui dévoile ses limites opérationnelles.

Cette transparence, apparemment stratégique, a involontairement mis en lumière la dépendance et les insuffisances de l'armée. En outre, l'approche de l'armée israélienne vis-à-vis des médias sociaux a encore miné son sérieux et sa crédibilité.

Le Times of Israel rapporte que l'armée a employé un ton sarcastique et humoristique dans ses communications sur les médias sociaux, soi-disant pour renforcer sa légitimité.

Cependant, cette approche a souvent été considérée comme immature et non professionnelle, réduisant la gravité de ses engagements publics à de simples théâtres politiques.

Plus grave encore, l'armée a été au centre des rivalités intéressées et de la vision étroite des dirigeants politiques israéliens. Les membres retraités de l'armée ont été particulièrement loquaces à ce sujet, réservant leurs critiques les plus féroces à Netanyahou.

Ils affirment que M. Netanyahou a manipulé les opérations militaires pour servir ses intérêts politiques, dans le but de satisfaire sa base nationaliste et d'empêcher les partis d'extrême droite d'abandonner son gouvernement.

De nombreux généraux en exercice partagent ce sentiment, estimant que la politisation des opérations militaires a considérablement compromis l'efficacité et l'intégrité de l'armée.

Il est impératif que les nations occidentales reconsidèrent le soutien important qu'elles apportent à l'armée israélienne en raison de ses importantes défaillances opérationnelles et éthiques.

L'armée israélienne, bien qu'elle reçoive une aide financière substantielle et des exportations d'armes de pays comme les États-Unis, le Royaume-Uni, l'Allemagne et la France, a fait preuve de graves lacunes logistiques, stratégiques et disciplinaires à Gaza, se manifestant comme l'un des pires « investissements » de l'histoire du monde.

Il est donc essentiel de procéder à une réévaluation complète de ce soutien afin de résoudre les problèmes systémiques avant que la sécurité de la région ne devienne incontrôlable en raison de cette armée d'échecs.

Fatih Semsettin Isik est chercheur adjoint au Centre de recherche TRT World. Auparavant, il a travaillé comme assistant de recherche et coordinateur des médias sociaux au Forum Al Sharq. Il est titulaire d'une licence en sciences politiques de l'université de Bilkent et de masters dans le même domaine de l'université Sehir d'Istanbul et de l'université d'Europe centrale. Ses recherches portent sur la politique israélienne, les relations entre l'UE et le Moyen-Orient, la politique turque et le rôle des diasporas dans les affaires étrangères.

