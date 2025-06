Par Abdulwasiu Hassan

La genèse de la blockchain Bitcoin, en janvier 2009, n'est pas seulement le fait d'une entité sans visage, Satoshi Nakamoto, qui a imaginé un système de monnaie numérique décentralisé fonctionnant sans autorité centrale. La première crypto-monnaie au monde a remis en question toutes les notions traditionnelles de richesse et de valeur.

En 2024, les vagues d'enthousiasme suscitées par un système de richesse alternatif s'étendent bien au-delà du monde numérique, enveloppant les amateurs de crypto-monnaies de l'Amérique et de l'Europe à l'Asie et à l'Afrique.

Aminu Auwalu Yakasai, originaire de Kano au Nigeria, fait partie de ceux qui estiment que leur confiance initiale dans les mérites des crypto-monnaies a été justifiée, même si des écueils subsistent.

À l'époque où le terme « crypto » suscitait la moquerie ou l'incrédulité, il expliquait - souvent en vain - que la monnaie devait être libérée de toute réglementation pour révéler sa valeur réelle.

Pour M. Yakasai, les nouvelles inscriptions sur les plateformes d'échange et l'augmentation subséquente de la valeur de certaines d'entre elles sont autant d'arguments pour reconnaître que les crypto-monnaies sont là pour durer.

« Tout ce que je sais, c'est que j'aime les crypto-monnaies parce qu'elles me donnent une liberté financière », explique-t-il à TRT Afrika. M. Yakasai n'est pas le seul à s'être engagé dans cette voie.

Abdullazeez Aljassawee, originaire de Jos, dans le centre du Nigeria, fait partie de ceux qui ont profité de l'exploitation minière des crypto-monnaies.

Il n'hésite pas à ajouter que le monde des crypto-monnaies est également plein de risques, ayant subi sa part de pertes. La bonne nouvelle, c'est que les bénéfices d'Aljassawee dépassent le coût des investissements qui ont échoué.

La technologie blockchain

Pour les non-initiés, la blockchain s'apparente à un grand livre numérique qui enregistre les transactions, à l'instar d'un livre de comptes traditionnel. Toutefois, au lieu d'être conservé en un seul endroit, ce grand livre est réparti sur plusieurs ordinateurs dans le monde entier.

Chaque bloc de la chaîne contient une liste de transactions. Lorsqu'une nouvelle transaction a lieu, elle est ajoutée au grand livre de chaque participant, créant ainsi un enregistrement universellement accepté.

La transparence et la sécurité sont les pierres angulaires de ce système. Étant donné que les informations sont décentralisées et que chaque transaction est liée à la précédente, il est pratiquement impossible de falsifier les données.

Les crypto-monnaies, quant à elles, sont des monnaies numériques ou virtuelles qui utilisent la cryptographie pour leur sécurité. Les crypto-monnaies s'appuient sur la technologie blockchain pour gagner en décentralisation et en transparence.

Lorsqu'une transaction en bitcoin est effectuée, par exemple, elle est diffusée sur le réseau. La transaction est ensuite validée et enregistrée sur un nouveau bloc de la blockchain. Les plateformes qui effectuent cette validation sont récompensées.

Un culte croissant pour les crypto-monnaies

L'exploitation minière des crypto-monnaies reste confrontée à de nombreux défis, tant environnementaux que temporels. Pourtant, ces obstacles ne découragent pas les personnes impliquées dans le commerce des crypto-monnaies.

Yakasai passe la plupart de ses heures de veille sur des applications de minage de crypto-monnaies. Idem pour Aljassawee. "Le minage de crypto-monnaies n'est pas une activité qui fait perdre du temps et ne le sera jamais, car on acquiert des connaissances sur la technologie de la blockchain", explique Aljassawee à TRT Afrika.

"Vous apprenez également à échanger des crypto-monnaies sur des bourses comme Binance, OKX, Bybit, KuCoin, Remitano, et bien d'autres." Yakasai estime que ceux qui doutent de la valeur du minage de crypto-monnaies devraient se familiariser avec la technologie de la blockchain avant de décider si elle correspond à leur mentalité d'investisseur.

"La connaissance, c'est le pouvoir. Je crois fermement que les sceptiques disent toutes sortes de choses par ignorance. Ils n'y connaissent rien et, lorsque le fruit a mûri, ils sont désorientés et veulent devenir riches du jour au lendemain, ce qui n'est pas possible", explique-t-il.

Alors que les rangs des adeptes du crypto-minage continuent de grossir en Afrique et ailleurs, les sceptiques prédisent une implosion. Mais pour ceux qui, comme Yakasai et Aljassawee, le monde des crypto-monnaies reste la nouvelle frontière des possibilités et de la fortune.

