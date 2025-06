Le président turc, Recep Tayyip Erdogan, est arrivé en Espagne pour participer au huitième sommet intergouvernemental entre les deux pays, a annoncé son bureau.

M. Erdogan a été accueilli, mercredi, à l'aéroport de Madrid Torrejon par Fernando Mariano Sampedro Marcos, secrétaire d'État espagnol à l'UE, ainsi que par l'ambassadrice d'Espagne à Ankara, Cristina Latorre Sancho, l'ambassadeur de Turquie à Madrid, Nuket Kucukel Ezberci, et d'autres fonctionnaires.

Après son arrivée, Erdogan a tenu une réunion à huis clos avec le roi d'Espagne Felipe VI au palais royal de la Zarzuela.

Selon la direction de la communication de la Turquie, la réunion a porté sur les relations bilatérales, les atrocités israéliennes à Gaza et les développements régionaux et mondiaux.

Développer les relations bilatérales

Au cours de la réunion, M. Erdogan a déclaré que les relations entre la Turquie et l'Espagne allaient se développer et s'approfondir.

M. Erdogan a également déclaré que les mesures à prendre dans tous les domaines, de l'augmentation du volume des échanges bilatéraux à la coopération dans le domaine de l'industrie de la défense, seront bénéfiques aux deux nations.

"Notant que les politiques génocidaires de l'administration israélienne dans le territoire palestinien doivent cesser dès que possible, le président Erdogan a déclaré que les mesures prises par l'Espagne à cet égard et le soutien de l'Espagne à la Palestine sont très importants et que la pression accrue de la communauté internationale sur Israël peut ouvrir la voie à une paix durable dans la région", a ajouté la direction.

Huitième sommet intergouvernemental

Il était accompagné d'une importante délégation comprenant la première dame, Emine Erdogan, le ministre de la Famille et des Services sociaux, Mahinur Ozdemir Goktas, le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, Alparslan Bayraktar, le ministre du Trésor et des Finances, Mehmet Simsek, le ministre de l'Industrie et de la Technologie, Mehmet Fatih Kacır, le ministre de l'Agriculture et des Forêts, Ibrahim Yumakli, et le ministre du Commerce Omer Bolat.

Les deux pays tiendront le 8e sommet intergouvernemental Turquie-Espagne, ce jeudi, sous la présidence de Recep Tayyip Erdogan et du Premier ministre espagnol, Pedro Sanchez.

M. Sanchez a déclaré que ce sommet était considéré comme un signe de l'approfondissement des liens entre les deux pays.

