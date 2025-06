M. Erdogan est en visite officielle en Espagne pour assister au huitième sommet intergouvernemental entre les deux nations.

"Je félicite mon cher ami, le Premier ministre Pedro Sanchez, pour sa position sur Gaza, en mon nom et au nom de mon peuple", a déclaré M. Erdogan, ce jeudi, lors d'un discours prononcé à l'occasion d'un forum d'affaires dans la capitale espagnole, Madrid, ajoutant que M. Sanchez "s’est fait une place dans le cœur de [nos] frères palestiniens".

Le président turc a ajouté, lors du forum auquel a également participé le Premier ministre espagnol, que “le génocide qui se déroule à Gaza depuis 250 jours affecte toute personne ayant une conscience".

Il s'est également attaqué à ce qu'il a appelé "l'attitude gâtée" d'Israël, affirmant que le gouvernement du pays, dirigé par le Premier ministre, Benjamin Netanyahu, "répond aux appels au cessez-le-feu en versant du sang".

"Aucun pays doté d'une conscience ne peut accepter cela", a lancé M. Erdogan.

Depuis le 7 octobre 2023, plus de 37 200 Palestiniens ont été tués à Gaza, pour la plupart des femmes et des enfants, et plus de 84 900 autres ont été blessés, selon les autorités sanitaires locales.

Huit mois après le début de la guerre israélienne, de vastes étendues de Gaza sont en ruines en raison du blocus paralysant, imposé par Israël.

L'union douanière

Le président turc a également évoqué les relations de son pays avec l'UE.

"L'absence de mise à jour de l'union douanière et les exigences strictes en matière de visas imposées à nos hommes d'affaires empêchent la pleine utilisation de notre potentiel commun avec l'Union européenne", a-t-il déclaré.

Le Premier ministre espagnol a, quant à lui affirmé que la Turquie était l'un des "partenaires économiques clés" de l'Espagne.

Accompagné du président Recep Tayyip Erdogan et de représentants des communautés d'affaires espagnole et turque, Pedro Sanchez a souligné les "énormes possibilités" de poursuivre le développement de la coopération économique entre les deux pays.

L'Espagne, “meilleur allié de la Turquie en Europe”

"Nous savons qu'en dépit des hauts et des bas, les fondamentaux structurels de la Turquie lui permettront d'accroître son poids économique et son importance géopolitique dans les décennies à venir", a-t-il déclaré.

Le Premier ministre a salué les mesures économiques "courageuses" et le "plan économique solide" du gouvernement turc, qui ont guidé la reprise économique. Il a également remercié le gouvernement turc pour sa volonté d'écouter les préoccupations des entreprises espagnoles.

"Quand d'autres doutaient, nous avons continué à croire. Quand d'autres retiraient leurs investissements de la Turquie, nous renforcions notre soutien", a-t-il ajouté.

"L'Espagne est le meilleur allié de la Turquie en Europe. Je pense qu'il s'agit là d'une affirmation incontestable", a déclaré M. Sanchez, soulignant l'explosion des investissements et des intérêts commerciaux de l'Espagne dans le pays.

Comme l'a souligné M. Sanchez, les liens significatifs de la Turquie avec l'Asie, l'Europe et l'Afrique se sont renforcés au cours des dernières années.

Coopération entre les entreprises hispano-turques

Il a qualifié la conférence de jeudi à Madrid ainsi que les politiques du gouvernement turc de "magnifiques occasions" de promouvoir les alliances entre les entreprises espagnoles et turques, tant au niveau bilatéral que sur les marchés tiers.

"L'Espagne et ses entreprises ont besoin d'une Turquie forte et prospère", a ajouté M. Sanchez, tout en annonçant cinq nouveaux accords commerciaux visant à ouvrir la voie à une coopération commerciale bilatérale accrue.

➤Suivez-nous sur TRT Afrika Français via notre chaîne WhatsApp