Par Charles Mgbolu

La Recording Academy, organisatrice des Grammy Awards, a annoncé une "stratégie d'expansion mondiale en Afrique et au Moyen-Orient".

L'académie indique que le partenariat est établi avec des ministères de la culture et des acteurs clés du Moyen-Orient et de l'Afrique afin d'étendre ses efforts pour soutenir les créateurs de musique à l'échelle mondiale.

L'objectif est de "soutenir les créateurs de musique à l'échelle mondiale par le biais de ressources éducatives améliorées, d'apprentissages interculturels, de la défense de la propriété intellectuelle, et plus encore", indique l'Académie dans son communiqué.

Les ministères de la culture du Kenya, du Royaume d'Arabie saoudite (KSA) et du Nigeria, le département de la culture et du tourisme d'Abou Dhabi pour les Émirats arabes unis (EAU), le Rwanda Development Board (RDB) et le ministère des sports, des arts et de la culture d'Afrique du Sud ont été désignés comme partenaires.

Des protocoles d'accord ont également été signés avec le Ghana et la Côte d'Ivoire.

Soutien aux créateurs de musique

L'Académie indique dans son communiqué qu'elle soutiendra les créateurs de musique à tous les niveaux, en leur offrant une plateforme et en les défendant.

Elle fournira également des formations, des programmes éducatifs et des ressources qui répondent aux besoins des créateurs de musique dans ces régions.

Le directeur général de la Recording Academy, Harvey Mason Junior, a qualifié ce partenariat de "passionnant".

"C'est passionnant parce que la musique est l'une des plus grandes ressources naturelles de l'humanité. Il est essentiel que les personnes qui se consacrent à la création musicale bénéficient d'un soutien, de ressources et d'opportunités, d'où qu'elles viennent", a déclaré M. Mason.

Réactions africaines

L'expansion a été chaleureusement accueillie par les parties prenantes et les artistes africains.

"Le Rwanda adhère à cette vision qui consiste à relier les esprits créatifs du continent, marquant ainsi un moment charnière de notre histoire où notre culture et notre esprit sont célébrés et partagés avec le monde", a déclaré Francis Gatare, directeur général du Rwanda Development Board.

Angelique Kidjo, musicienne africaine chevronnée, a déclaré que l'Afrique était "prête à bras ouverts".

"La Recording Academy accélère ses efforts pour servir les musiciens du monde entier, et l'Afrique est prête à bras ouverts. Nous sommes un continent de musique et de jeunes créateurs de musique passionnés", a déclaré Mme Kidjo.

Le Nigérian Davido a quant à lui déclaré : "En tant que musicien africain, je suis prêt à m'engager dans cette voie. En tant que musicien africain, je me réjouis de l'expansion de la Recording Academy en Afrique et au Moyen-Orient. C'est une reconnaissance de notre talent vibrant et de l'influence mondiale de la musique africaine".

Cette année, les Grammys ont introduit la catégorie inaugurale "Meilleure performance musicale africaine", qui récompense les enregistrements utilisant des expressions locales uniques de tout le continent africain.

