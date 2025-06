Par Sylvia Chebet

Que ce soit dans la fiction ou dans la réalité, l'épithète « roi de la jungle » n'évoque qu'une seule image : celle d'un animal royal et territorial au sommet de la chaîne alimentaire.

À l'instar de l'emblématique mascotte rugissante qui annonce chaque film sorti des célèbres studios MGM d'Hollywood, le lion représente, à bien des égards, un idéal gravé dans nos esprits.

Mais en Afrique du Sud, les lions élevés en captivité et contraints de vivre dans des conditions exiguës et artificielles ne sont plus que l'ombre de cette image, et les scientifiques craignent qu'une telle existence n'altère même la chimie de leur cerveau.

Dr Louise de Waal, directrice de Blood Lions, une campagne de conservation en Afrique du Sud, a visité plusieurs de ces sites d'élevage et reçoit régulièrement des photos de dénonciateurs montrant des lions blessés ou souffrant de maladies.

« On a du mal à les reconnaître comme des lions », explique-t-elle à TRT Afrika. « C'est un spectacle choquant.

Chasse au trophée

La pratique de l'élevage de lions en captivité a débuté dans les années 1990, à la suite d'une demande de chasse au trophée de lion. Les éleveurs y ont vu une opportunité de développer leur activité sans pour autant épuiser la population de l'espèce à l'état sauvage.

En l'espace de quelques années, la popularité de la « chasse en boîte » - ou le sport sanguinaire de la chasse au trophée dans de petits enclos qui ne laissent aucune chance aux lions de s'échapper - a grimpé en flèche. « Les chasses en boîte avec des lions d'élevage sont moins chères et plus rapides », explique M. de Waal.

Le montant d'une prime reste un secret bien gardé parmi les éleveurs. Les défenseurs de l'environnement estiment qu'il existe différentes fourchettes de prix pour les lions, les éleveurs faisant fortune avec les animaux dotés d'une grande et belle crinière.

Le documentaire primé de 2015 Blood Lions : Bred for the Bullet a révélé l'ampleur et la situation critique des lions élevés en captivité en Afrique du Sud. Dans une scène, une demande de 5 400 dollars apparaît.

Ceux qui participent à ces chasses apprécient la tête et la peau du lion pour les accrocher au mur de leur maison. Les éleveurs ont récemment découvert dans les carcasses un autre filon commercial. Les squelettes de lions constituent désormais un marché important en Asie du Sud-Est.

« L'Asie du Sud-Est utilisait principalement des os de tigre dans les vins fortifiés. Les tigres étant rares, il devenait de plus en plus difficile de se procurer des os de tigre", explique M. de Waal.

« Les os de lion remplacent parfaitement les os de tigre dans les vins. De plus, ils sont utilisés dans la médecine traditionnelle chinoise ».

Avantages sociaux

Les éleveurs tirent également des revenus supplémentaires de l'utilisation des lionceaux dans le cadre d'attractions touristiques telles que les « promenades avec les lions ». Le volontourisme est une autre source importante de revenus : les gens paient pour une expérience de bénévolat au cours de laquelle ils caressent et nourrissent des lionceaux au biberon.

Les lions d'Afrique du Sud élevés en captivité sont exportés vers des zoos et des centres d'élevage du monde entier, mais surtout vers l'Asie du Sud-Est.

Ainsi, ce qui a commencé comme une chasse au trophée dans les années 1990 est devenu une industrie immensément lucrative et expansive.

« Aujourd'hui, nous avons environ 300 installations qui détiennent au moins 8 000 lions en captivité à des fins commerciales diverses », explique le directeur de Blood Lions à TRT Afrika.

Selon les données de l'Union internationale pour la conservation de la nature (UICN), la population de lions à l'état sauvage en Afrique du Sud s'élève actuellement à 3 500 individus, alors que le continent en compte environ 20 000.

« La plupart des fermes d'élevage de lions sont des chaînes de production assez intensives », explique M. de Waal. « Une lionne à l'état sauvage n'a en moyenne qu'une portée tous les deux ans. En captivité, elles ont quatre ou cinq portées tous les deux ans. Les lionceaux sont enlevés quelques jours ou quelques semaines après leur naissance ».

Des pratiques contraires à l'éthique

Les éleveurs des provinces du Limpopo, de l'État libre et du Nord-Ouest utilisent les plus petits enclos, ce qui entraîne une surpopulation.

« J'ai vu probablement plus de 100 lions dans une installation », raconte M. de Waal, qui souligne que la plupart des enclos sont stériles et qu'il n'y a pratiquement aucune structure pour protéger les lions des intempéries.

Le régime alimentaire des lions, composé essentiellement de poulet, est peu nutritif, car la viande blanche ne contient pas les nutriments et les vitamines nécessaires. Les carences nutritionnelles et le manque d'eau propre laissent ces animaux émaciés et souffrant de nombreux problèmes de santé.

« Nous devons nous poser la question suivante : quelles sont les valeurs éthiques et morales de l'élevage intensif d'un animal sauvage, en particulier d'un prédateur de premier ordre comme le lion, dans un but purement commercial ?»

Réglementation en cours

En 2018, l'ancien cabinet sud-africain a décidé de fermer l'industrie de l'élevage de lions, mais l'ordre n'a pas encore été exécuté.

Alors que le pays vient de connaître des élections, M. de Waal se demande si le prochain ministre de l'environnement donnera suite à cette décision.

« Nous n'avons jamais été aussi près de fermer cette industrie, et c'est un pas dans la bonne direction. Nous continuons à faire pression sur le gouvernement pour qu'il aille plus loin", déclare M. de Waal.

Toutefois, la plupart des défenseurs de l'environnement s'inquiètent de l'absence d'un plan de mise en œuvre assorti d'un calendrier précis.

Le rapport du groupe de travail ministériel, approuvé par le cabinet, reconnaît qu'une sortie volontaire ne devrait être que la première étape vers la fin de l'élevage en captivité des lions.

« Le rapport recommande à juste titre l'incinération massive des stocks d'os de lion afin d'éviter de stimuler la demande des consommateurs asiatiques et de servir de couverture aux parties de lions provenant de sources illégales », déclare le Dr Neil D'Cruze, responsable de la recherche sur la faune sauvage à World Animal Protection.

Les défenseurs de l'environnement affirment que de nombreux éleveurs ont stocké des squelettes. Les envois illégaux sont fréquemment interceptés dans les différents ports de sortie, en particulier à l'aéroport de Johannesburg.

« L'industrie commerciale des lions en captivité n'a pas sa place dans le paysage sud-africain », souligne M. de Waal. « Si nous élevons des lions en captivité, c'est pour une seule raison : la conservation ».

