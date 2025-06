La maison de vente De Baecque a indiqué dans un communiqué que le précieux ouvrage religieux fait partie d'une collection d'objets d'art achetés en Turquie entre 1920 et 1940. Ces objets, retrouvés par la petite-nièce du propriétaire, ont été vendus pour un total de 1,7 million d'euros.

"C'est vraiment la belle histoire, le rêve qui fait la beauté de notre métier, sur la découverte comme sur la vente", a déclaré au Figaro, Maître Étienne De Baecque, commissaire-priseur à la tête de la maison éponyme.

Calligraphie de Kazasker Mustafa Izzet Efendi

L'expert a précisé que l'enchère s'est envolée grâce à la qualité exceptionnelle du Coran, calligraphié par Kazasker Mustafa Izzet Efendi, un des plus grands calligraphes de son temps.

Ce "beau Coran ottoman richement enluminé" brille par ses "arabesques et motifs floraux foisonnants", et ses "versets rédigés dans des nuages sur fond doré". L'ouvrage, daté de 1866, a été signé à Istanbul par Izzet Efendi et comporte des prières dédiées au Sultan Abdülaziz.

Lors de cette même vente, une autre pièce, calligraphiée au XVIe siècle, a été adjugée à 480.000 euros. Les acheteurs, principalement originaires du Moyen-Orient, ont été attirés par la rareté et la qualité de ces pièces.

➤Suivez-nous sur TRT Afrika Français via notre chaîne WhatsApp