Par Hannan Hussain

Récemment, Pékin a accueilli un important forum de coopération Chine-États arabes, appelant à la tenue d'une « conférence de paix internationale efficace » sur la Palestine et à la création d'un État indépendant ayant Jérusalem-Est pour capitale.

Le mois dernier, le président chinois Xi Jinping a également promis une aide humanitaire supplémentaire de 69 millions de dollars à Gaza, affirmant qu'il était déterminé à travailler avec les États arabes pour résoudre les problèmes régionaux.

Dans son discours d'ouverture du forum, M. Xi a déclaré : « Depuis octobre dernier, le conflit israélo-palestinien s'est considérablement aggravé, plongeant la population dans d'immenses souffrances. La guerre ne doit pas se poursuivre indéfiniment. La justice ne doit pas être absente pour toujours».

Le soutien de la Chine à une solution à deux États n'est pas nouveau.

Depuis les années 1970, la Chine soutient la lutte de la Palestine pour la création d'un État, le président Mao Zedong ayant même qualifié Israël de base de l'impérialisme.

Plus récemment, depuis le début de l'assaut israélien sur Gaza, la Chine a cherché à donner une impulsion concrète à une solution à deux États. Elle craint qu'une guerre plus étendue n'embrase la région et considère qu'il est impératif de s'attaquer aux causes profondes du conflit pour instaurer une paix durable.

Pékin est également désireuse d'étendre son profil de construction de la paix au Moyen-Orient à un moment où l'influence des États-Unis s'amenuise.

Par exemple, la Chine a récemment organisé des pourparlers entre les factions palestiniennes rivales du Hamas et du Fatah sur son territoire, et a publié une déclaration commune avec les États arabes appelant à une résolution globale, durable et rapide de la question palestinienne.

La coopération économique avec le monde arabe s'intensifie également, en partie grâce à l'augmentation des investissements dans les secteurs du pétrole, du gaz et des énergies renouvelables.

Voici ce que la Chine a à gagner en soutenant une solution à deux États.

Ambitions : Médiateur régional

Pékin souhaite se positionner comme un médiateur efficace au Moyen-Orient et considère qu'une solution à deux États est essentielle pour parvenir à ce résultat. La Chine a remporté une victoire diplomatique grâce à l'accord de paix historique entre l'Iran et l'Arabie saoudite l'année dernière. Mais elle doit encore déployer « tous les efforts pour renforcer la paix et la sécurité régionales et internationales », comme s'y sont engagés les hauts responsables saoudiens, chinois et iraniens dans une déclaration trilatérale commune en mars dernier.

Le règlement de la question israélo-palestinienne pourrait changer la donne. L'occupation militaire de la Palestine par Israël est depuis longtemps considérée comme un problème insoluble au Moyen-Orient, et de plus en plus de pays arabes critiquent Washington pour son soutien à l'effusion de sang à Gaza.

La Chine espère combler le vide de Washington en matière de rétablissement de la paix et placer les intérêts palestiniens au centre d'une solution à deux États. C'est ce qui explique que la Chine se prononce en faveur des « droits nationaux » des Palestiniens et de la création d'un État souverain le long des frontières de 1967.

Le soutien de Pékin à un cessez-le-feu durable et à l'adhésion de la Palestine aux Nations unies correspond étroitement au point de vue des États arabes, y compris ceux qui ont normalisé leurs relations avec Israël. Si les États arabes appuient une conférence de paix internationale sur la Palestine soutenue par la Chine, Pékin pourrait consolider le consensus régional sur la création d'un État palestinien, qui ne dépendrait pas de l'approbation des États-Unis.

La réaction internationale à l'implication de la Chine dans la question palestinienne a été mitigée. D'une part, les pays arabes ont massivement soutenu la position de la Chine en faveur d'une solution à deux États, et ont même appuyé les appels à mettre fin à l'occupation israélienne.

La Russie a également soutenu la position de la Chine aux Nations unies. Mais Washington et de nombreuses puissances occidentales ont cherché à éviter tout engagement direct avec la Chine sur la question de Gaza.

Intérêts économiques

La Chine a également tout intérêt à garantir ses intérêts économiques et de développement par le biais de la consolidation de la paix à Gaza. Par exemple, elle poursuit son initiative Belt and Road (BRI) au Moyen-Orient, un projet tentaculaire d'infrastructure et de connectivité commerciale qui comprend un certain nombre de ports le long de voies navigables stratégiques.

La guerre d'Israël contre Gaza a mis en évidence la fragilité des corridors commerciaux interrégionaux. Elle risque de perturber les investissements à long terme de la BRI dans les ports, l'énergie et les infrastructures de transit, et a déjà augmenté les coûts de transport le long des voies maritimes.

En réponse à la guerre, les rebelles houthis de la mer Rouge ont attaqué les routes maritimes internationales, refusant de cesser tant qu'Israël n'aura pas mis fin à son génocide à Gaza.

Compte tenu de ces coûts, la Chine et les pays arabes ont tout intérêt à soutenir une solution à deux États. Toutefois, compte tenu de la croissance des colonies israéliennes et de l'invasion des terres palestiniennes, une solution à deux États est encore loin d'établir une paix juste.

Les deux parties ont récemment approuvé un plan d'action visant à stimuler la coopération au développement dans des domaines tels que l'investissement, les infrastructures et l'énergie.

Pékin a également été le premier partenaire commercial des États arabes pendant plusieurs années consécutives, le volume annuel des échanges atteignant près de 400 milliards de dollars en 2023. Il est donc essentiel de trouver une solution permanente à la question israélo-palestinienne pour éviter l'éclatement de futurs conflits et le risque d'une guerre régionale plus étendue.

Limites de l'influence

Malgré le soutien de Pékin à une solution à deux États, son influence a des limites. Tout d'abord, les États arabes continueront à s'engager avec Washington sur la question de la guerre, et les États-Unis continueront à donner la priorité aux intérêts israéliens dans toute tentative de désescalade ou de consolidation de la paix.

Prenons l'exemple du plan de cessez-le-feu en trois phases pour Gaza proposé par le président Joe Biden. Il propose une voie vers un cessez-le-feu permanent, mais n'oblige pas Israël à s'engager par écrit. Ainsi, le soutien vigoureux de Washington à Israël représente un défi unique pour la Chine, compte tenu de ses efforts pour axer les négociations sur un État palestinien indépendant.

La viabilité d'une solution à deux États est également remise en question. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu est farouchement opposé à un État palestinien indépendant.

Washington n'a pas non plus fait beaucoup d'efforts pour faire avancer un processus qui exige la fin complète de l'occupation israélienne. Les colonies illégales continuent également de s'étendre et de se développer, ce qui nuit à la crédibilité d'une solution juste à deux États.

Pourtant, l'assaut d'Israël a clairement montré que les droits et les libertés des Palestiniens ne peuvent être ignorés. Il est essentiel d'avancer sur la voie d'une solution à deux États pour que le débat sur l'avenir des Palestiniens puisse avoir lieu.

Sur le plan de la sécurité, les États-Unis exercent également une influence importante sur les États arabes. En avril, ils ont mené des discussions de haut niveau en Arabie saoudite avec de hauts responsables arabes et britanniques, et ont participé aux pourparlers sur la trêve à Gaza avec le Qatar.

Doha et Le Caire ont également soutenu les directives américaines en faveur d'un cessez-le-feu, tandis que le soutien des États-Unis à Israël reste solide. En raison de cette dynamique, il pourrait être difficile pour la Chine d'équilibrer les attentes concurrentes concernant une solution à deux États.

En fin de compte, la recherche par la Chine d'un règlement durable est favorable à elle-même, à la Palestine et à la région dans son ensemble. En faisant pression en faveur d'une solution à deux États, Pékin espère étendre son influence en matière de consolidation de la paix et garantir ses intérêts économiques à long terme, quel qu'en soit le prix.

Hannan Hussain est un spécialiste des affaires internationales et un auteur. Il a été chercheur Fulbright en sécurité internationale à l'université du Maryland et a été consultant pour le New Lines Institute for Strategy and Policy à Washington. Ses travaux ont été publiés par la Fondation Carnegie pour la paix internationale, le Georgetown Journal of International Affairs et l'Express Tribune (partenaire de l'International New York Times).

