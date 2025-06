Dans son discours à l’occasion de l’Aïd al-Adha, Erdogan a dénoncé les massacres d’Israël à Gaza et a réitéré son soutien au peuple palestinien.

«Malgré toutes les pressions du réseau sioniste, nous défendons la justice, les droits et la paix sur toutes les plateformes et nous n'hésitons pas à dire la vérité avec audace», a déclaré Erdogan dans son message pour l'Aïd al-Adha, la fête du sacrifice, qui commence dimanche en Turquie.

Erdogan a dédié cette fête musulmane aux habitants de Gaza, affirmant qu’ils célèbrent l’Aïd «sous l'oppression génocidaire d'Israël».

Il a rappelé qu’Israël a tué plus de 37 000 Palestiniens dans l'enclave assiégée depuis octobre dernier, a forcé une grande partie des 2,3 millions d'habitants à quitter leurs maisons et a créé des conditions de famine.

«La victoire appartiendra au peuple palestinien, malgré toute la barbarie d'Israël et de ses alliés, ces assassins d'enfants», a-t-il ajouté.

Dans son message pour l’Aïd al-Adha, Erdogan a également adressé une prière pour que ces jours de fête apportent des bénédictions au monde musulman et à l’humanité tout entière.

Il a exprimé sa solidarité avec les habitants de Gaza et a prié pour que ceux qui sont opprimés et massacrés trouvent la paix, la sécurité et la stabilité.

«Nous restons fermement opposés à la politique génocidaire d’Israël à Gaza et dans les territoires palestiniens occupés», a-t-il affirmé.

Le président turc a conclu son message en priant pour que Dieu accepte le Hajj de tous ceux qui l’accomplissent et en exprimant l’espoir que les efforts de la Turquie contribueront à instaurer la paix et la justice dans le monde.

