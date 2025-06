Le président turc Recep Tayyip Erdogan, a répondu aux questions des journalistes lors de son vol de retour du sommet du G7.

Les massacres à Gaza ont été au centre des discussions entre le président turc, Recep Tayyip Erdogan, et le Premier ministre espagnol, Pedro Sanchez, en Espagne où le président turc s’était rendu avant le sommet.

"J'ai exprimé notre satisfaction à l'égard de la décision de l'Espagne de reconnaître la Palestine au Premier ministre espagnol. Le soutien de Sanchez à la juste lutte de la Palestine, malgré toutes les pressions, est louable à tous égards", a déclaré Erdogan.

"Il est bon de voir que la Turquie et l'Espagne sont sur la même longueur d'onde en ce qui concerne la Palestine", a ajouté Erdogan, soulignant qu'Ankara continuera d'agir en solidarité avec Madrid pour trouver une solution à la guerre d'Israël contre Gaza.

“Je crois que la position de l'Espagne sur la reconnaissance de la Palestine en tant qu'État entraînera une rupture parmi les États qui soutiennent d'une manière ou d'une autre Israël. Lors de nos brèves discussions avec Sanchez, il y avait des indications que d'autres pays suivraient” a révélé le président turc.

Erdogan a affirmé que pour que l'humanité passe le “test de la Palestine, plus de pays doivent courageusement dire 'stop' à Israël” et se tenir aux côtés de la paix.

“Lorsque des pays comme l'Espagne prennent cette initiative, nous espérons que le nombre de pays qui se tiendront aux côtés de la paix augmentera. Nous devons, avec l'Espagne et d'autres pays amis, continuer à lutter pour la paix de l'humanité” a-t-il ajouté.

Plan de cessez-le-feu

La décision du Conseil de sécurité des Nations unies “est un pas, mais ce n'est pas suffisant. Nous savons tous combien de décisions sur papier ont été ignorées par Israël. Biden passe également un test de sincérité en ce moment”, a indiqué le président turc.

Erdogan a également critiqué le rôle des États-Unis au sein du Conseil de sécurité des Nations unies (CSNU), en particulier leurs veto constants des résolutions contre Israël.

"Avec les États-Unis bloquant toujours les décisions du CSNU contre Israël, nous nous tournons maintenant vers les 150 membres de l'Assemblée générale des Nations unies pour prendre des décisions", a affirmé Erdogan.

Erdogan a suggéré que les voix internes aux États-Unis deviennent de plus en plus critiques des actions d'Israël, laissant entrevoir des changements de politique influencés par les prochaines élections.

"Les voix au sein des États-Unis sont très perturbées par les atrocités d'Israël, et nous pourrions voir un tournant lors des élections", a-t-il noté, reflétant son optimisme quant à un changement de politique américaine après les élections.

Israël a tué plus de 37 000 Palestiniens, la plupart des femmes et des enfants, à Gaza depuis octobre dernier. En plus des nombreux blessés, de vastes étendues du territoire sont en ruines au milieu d'un blocus paralysant de nourriture, d'eau potable et de médicaments.

Israël est accusé de génocide par la Cour internationale de Justice, dont la dernière décision a ordonné à Tel Aviv de mettre immédiatement fin à son opération à Rafah, où plus d'un million de Palestiniens avaient cherché refuge contre la guerre.

